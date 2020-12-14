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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10825108261082710828>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я так розумію, що згідно правил ринку, мені не треба було чекати знижку -45%, а купувати коли хотєлка буде великою? :D
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:31

  reus написав:Я так розумію, що згідно правил ринку, мені не треба було чекати знижку -45%, а купувати коли хотєлка буде великою? :D

Та до чого тут ви? Ваша угода - виключення. Тому ви її й уклали що вдалося віджати продавця-лошка по повній. Але це не ринкова угода. Це угода на дні (так, вітаю, вам це вдалося). Моя ідея в тому, що падіння цін зовсім не пожвавлює ринок. Навпаки. Падіння змушує людей чекати і нічого не робити. Тому ті хто кажуть що для того щоб ринок нерухомості пожвавився потрібно падіння цін - вони цого не розуміють.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:33

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.

Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди. :D

Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.

Якось випав Річмонд)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:34

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.

Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди. :D

Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.

удалили мое длинное сообщение
поєтому спрошу кратко, твою квитку кто то проведывает? кто то был там за год?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

95 чего так мало? я думал что там 120+
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:37

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди. :D

Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.

удалили мое длинное сообщение
поєтому спрошу кратко, твою квитку кто то проведывает? кто то был там за год?

Ну звісно. Останні меблі встановили. Прибирали вже тричі. І т.п. Квартира у стані: "Заході і живі".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

так чего тогда не продаешь? если все есть и есть доступ к квартире
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:39

  gonchik74 написав:Якось випав Річмонд)

Полтосікі навара і феншуйні ремонти не згадуються бо....бо напевне боляче згадувати ті експірієнс((((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:39

  Олежан написав:95 чего так мало? я думал что там 120+

Там оптимальне планування для 2 бедрум + кухня-столова + гостина/гостьова ("зала") що відділена від кухні-столової скляною перегородкою Raumplus
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:41

  somilitark написав:
  gonchik74 написав:Якось випав Річмонд)

Полтосікі навара і феншуйні ремонти не згадуються бо....бо напевне боляче згадувати ті експірієнс((((

"Все включено". Мені зовсім не щкода витрачених грошей. Те що я отримав мене цілком влаштовує. Але шкода купу втраченого часу.
airmax78
 
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