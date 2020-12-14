RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10825108261082710828
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:42

  Олежан написав:так чего тогда не продаешь? если все есть и есть доступ к квартире

Я ж повертаюсь в липні. Де я жити буду?
airmax78
 
Повідомлень: 42068
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:45

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  gonchik74 написав:Якось випав Річмонд)

Полтосікі навара і феншуйні ремонти не згадуються бо....бо напевне боляче згадувати ті експірієнс((((

"Все включено". Мені зовсім не щкода витрачених грошей. Те що я отримав мене цілком влаштовує. Але шкода купу втраченого часу.

Пішов сеанс самогіпноза і цинічного петросянства :mrgreen:
Чи ви вже пересуваєте стіни у Відні?
Полтосік повинен бути кожен рік, о це рівень, нам так не жити)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12591
З нами з: 30.12.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 3592 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian меня навёл на мысль, что ведь действительно – человек чаще всего ограничен только тем, что его окружает - это в его понимании и есть весь мир. Сейчас 7 млн. людей выехали и не на отдых, чтобы мир посмотреть и себя показать, а реально начали там жить и поняли, что оказывается есть жизнь и за пределами Киева. Оказывается там есть такая же недвижимость, которую можно купить и сдавать … Есть работа, есть детские сады и школы, парковки и более предсказуемое будущее. Если раньше купить квартиру в Чехии, Польше, Болгарии, Турции … - это шаг в неизвестность, то теперь эта территория изведана и многие с удовольствием начнут перекладываться.
P.S. У меня товарищ осенью, проездом был в Стамбуле и снял квартиру через
Airbnb. За 11 дней заплатил порядка 2400. Приехал – ключи взял на рецепции первого этажа. Уезжал – там же оставил ключи. Вся связь с владельцем через письма. Клиринговая компания убрала квартиру перед приездом и после отъезда. Никто в квартире не готовил, бордель не устраивал .. Чем не бизнес?
Сравните Киев с вечными майданами и Стамбул или Бургас, Варшаву, Прагу … Выбор очевиден.
Richi
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 25.09.08
Подякував: 816 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Оооо... Зрада потекла по трубам. Майдан им снова виноват.
PS В Стамбуле, кстати, через 2 года после Майдана была попытка военного переворота. К сожалению, неудачная, но, вероятно, не последняя.
airmax78
 
Повідомлень: 42068
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:00

  airmax78 написав:+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.

Пам'ятаю, коли квартири що ми дивились в Києві з 70 куе в 2019 виросли до 140 куе в 2021, сімейна рада вирішила відмовитись від купівлі в Києві взагалі.
Так що твої мрії це одне, а от реальність зовсім інша.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7378
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:02

  BIGor написав:
  airmax78 написав:+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.

Пам'ятаю, коли квартири що ми дивились в Києві з 70 куе в 2019 виросли до 140 куе в 2021, сімейна рада вирішила відмовитись від купівлі в Києві взагалі.
Так що твої мрії це одне, а от реальність зовсім інша.

Есть люди, которым для того чтобы принять очевидное решение надо 2 года на раздумия - не без этого. Но, в основном, украинцы очень сообразительные.
airmax78
 
Повідомлень: 42068
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:20

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.

Пам'ятаю, коли квартири що ми дивились в Києві з 70 куе в 2019 виросли до 140 куе в 2021, сімейна рада вирішила відмовитись від купівлі в Києві взагалі.
Так що твої мрії це одне, а от реальність зовсім інша.

Есть люди, которым для того чтобы принять очевидное решение надо 2 года на раздумия - не без этого. Но, в основном, украинцы очень сообразительные.

Яке "очьєвідноє рьєшеніє"? Ріст ціни квартири 2 куе в місяць (70куе за 3 роки), ріст скирди надагато менший.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7378
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:40

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.

Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди. :D

Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.

Навпаки, я Вам бажаю бути заможним. Я не відслідковував скільки ви втратили, коли продали Голосуху, чи Річмонд, але ви самі у свій час про це писали. А на сьогодні, якщо виставите свою квіточку на продаж, то самі побачите на скільки вона втратила в ціні. Звісно, що ваша справа фіксувати збитки, чи ні, але реально зараз ціни на нерухомість просіли. Що буде завтра, ніхто не знає, я навіть не виключаю, що і моя квіточка може ще більше втратити в ціні і дисконт -45% не допоможе.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 17 бер, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:45

  airmax78 написав:
  reus написав:Я так розумію, що згідно правил ринку, мені не треба було чекати знижку -45%, а купувати коли хотєлка буде великою? :D

Та до чого тут ви? Ваша угода - виключення. Тому ви її й уклали що вдалося віджати продавця-лошка по повній. Але це не ринкова угода. Це угода на дні (так, вітаю, вам це вдалося). Моя ідея в тому, що падіння цін зовсім не пожвавлює ринок. Навпаки. Падіння змушує людей чекати і нічого не робити. Тому ті хто кажуть що для того щоб ринок нерухомості пожвавився потрібно падіння цін - вони цого не розуміють.

Це абсолютно РИНКОВА угода тому, що на таку ціну погодилися без тиску обидві сторони. Дно, не дно, хто лошок, тільки з часом буде зрозуміло.
reus
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 17.12.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10825108261082710828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5262712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15936608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3733)
17.03.2023 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.