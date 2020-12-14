Я ж повертаюсь в липні. Де я жити буду?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:42
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:45
Пішов сеанс самогіпноза і цинічного петросянства
Чи ви вже пересуваєте стіни у Відні?
Полтосік повинен бути кожен рік, о це рівень, нам так не жити)))
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
vitaliian меня навёл на мысль, что ведь действительно – человек чаще всего ограничен только тем, что его окружает - это в его понимании и есть весь мир. Сейчас 7 млн. людей выехали и не на отдых, чтобы мир посмотреть и себя показать, а реально начали там жить и поняли, что оказывается есть жизнь и за пределами Киева. Оказывается там есть такая же недвижимость, которую можно купить и сдавать … Есть работа, есть детские сады и школы, парковки и более предсказуемое будущее. Если раньше купить квартиру в Чехии, Польше, Болгарии, Турции … - это шаг в неизвестность, то теперь эта территория изведана и многие с удовольствием начнут перекладываться.
P.S. У меня товарищ осенью, проездом был в Стамбуле и снял квартиру через
Airbnb. За 11 дней заплатил порядка 2400. Приехал – ключи взял на рецепции первого этажа. Уезжал – там же оставил ключи. Вся связь с владельцем через письма. Клиринговая компания убрала квартиру перед приездом и после отъезда. Никто в квартире не готовил, бордель не устраивал .. Чем не бизнес?
Сравните Киев с вечными майданами и Стамбул или Бургас, Варшаву, Прагу … Выбор очевиден.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Оооо... Зрада потекла по трубам. Майдан им снова виноват.
PS В Стамбуле, кстати, через 2 года после Майдана была попытка военного переворота. К сожалению, неудачная, но, вероятно, не последняя.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:00
Пам'ятаю, коли квартири що ми дивились в Києві з 70 куе в 2019 виросли до 140 куе в 2021, сімейна рада вирішила відмовитись від купівлі в Києві взагалі.
Так що твої мрії це одне, а от реальність зовсім інша.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:02
Есть люди, которым для того чтобы принять очевидное решение надо 2 года на раздумия - не без этого. Но, в основном, украинцы очень сообразительные.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:20
Яке "очьєвідноє рьєшеніє"? Ріст ціни квартири 2 куе в місяць (70куе за 3 роки), ріст скирди надагато менший.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:40
Навпаки, я Вам бажаю бути заможним. Я не відслідковував скільки ви втратили, коли продали Голосуху, чи Річмонд, але ви самі у свій час про це писали. А на сьогодні, якщо виставите свою квіточку на продаж, то самі побачите на скільки вона втратила в ціні. Звісно, що ваша справа фіксувати збитки, чи ні, але реально зараз ціни на нерухомість просіли. Що буде завтра, ніхто не знає, я навіть не виключаю, що і моя квіточка може ще більше втратити в ціні і дисконт -45% не допоможе.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 17 бер, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:45
Це абсолютно РИНКОВА угода тому, що на таку ціну погодилися без тиску обидві сторони. Дно, не дно, хто лошок, тільки з часом буде зрозуміло.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
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