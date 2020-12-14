Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:50

vitaliian меня навёл на мысль, что ведь действительно – человек чаще всего ограничен только тем, что его окружает - это в его понимании и есть весь мир. Сейчас 7 млн. людей выехали и не на отдых, чтобы мир посмотреть и себя показать, а реально начали там жить и поняли, что оказывается есть жизнь и за пределами Киева. Оказывается там есть такая же недвижимость, которую можно купить и сдавать … Есть работа, есть детские сады и школы, парковки и более предсказуемое будущее. Если раньше купить квартиру в Чехии, Польше, Болгарии, Турции … - это шаг в неизвестность, то теперь эта территория изведана и многие с удовольствием начнут перекладываться.

P.S. У меня товарищ осенью, проездом был в Стамбуле и снял квартиру через

Airbnb. За 11 дней заплатил порядка 2400. Приехал – ключи взял на рецепции первого этажа. Уезжал – там же оставил ключи. Вся связь с владельцем через письма. Клиринговая компания убрала квартиру перед приездом и после отъезда. Никто в квартире не готовил, бордель не устраивал .. Чем не бизнес?

Сравните Киев с вечными майданами и Стамбул или Бургас, Варшаву, Прагу … Выбор очевиден.