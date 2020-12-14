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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:50
vitaliian меня навёл на мысль, что ведь действительно – человек чаще всего ограничен только тем, что его окружает - это в его понимании и есть весь мир. Сейчас 7 млн. людей выехали и не на отдых, чтобы мир посмотреть и себя показать, а реально начали там жить и поняли, что оказывается есть жизнь и за пределами Киева. Оказывается там есть такая же недвижимость, которую можно купить и сдавать … Есть работа, есть детские сады и школы, парковки и более предсказуемое будущее. Если раньше купить квартиру в Чехии, Польше, Болгарии, Турции … - это шаг в неизвестность, то теперь эта территория изведана и многие с удовольствием начнут перекладываться.
P.S. У меня товарищ осенью, проездом был в Стамбуле и снял квартиру через
Airbnb. За 11 дней заплатил порядка 2400. Приехал – ключи взял на рецепции первого этажа. Уезжал – там же оставил ключи. Вся связь с владельцем через письма. Клиринговая компания убрала квартиру перед приездом и после отъезда. Никто в квартире не готовил, бордель не устраивал .. Чем не бизнес?
Сравните Киев с вечными майданами и Стамбул или Бургас, Варшаву, Прагу … Выбор очевиден.
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Richi
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:59
Оооо... Зрада потекла по трубам. Майдан им снова виноват.
PS В Стамбуле, кстати, через 2 года после Майдана была попытка военного переворота. К сожалению, неудачная, но, вероятно, не последняя.
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airmax78
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:00
airmax78 написав:
+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.
Пам'ятаю, коли квартири що ми дивились в Києві з 70 куе в 2019 виросли до 140 куе в 2021, сімейна рада вирішила відмовитись від купівлі в Києві взагалі.
Так що твої мрії це одне, а от реальність зовсім інша.
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BIGor
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:02
BIGor написав: airmax78 написав:
+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.
Пам'ятаю, коли квартири що ми дивились в Києві з 70 куе в 2019 виросли до 140 куе в 2021, сімейна рада вирішила відмовитись від купівлі в Києві взагалі.
Так що твої мрії це одне, а от реальність зовсім інша.
Есть люди, которым для того чтобы принять очевидное решение надо 2 года на раздумия - не без этого. Но, в основном, украинцы очень сообразительные.
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airmax78
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:20
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.
Пам'ятаю, коли квартири що ми дивились в Києві з 70 куе в 2019 виросли до 140 куе в 2021, сімейна рада вирішила відмовитись від купівлі в Києві взагалі.
Так що твої мрії це одне, а от реальність зовсім інша.
Есть люди, которым для того чтобы принять очевидное решение надо 2 года на раздумия - не без этого. Но, в основном, украинцы очень сообразительные.
Яке "очьєвідноє рьєшеніє"? Ріст ціни квартири 2 куе в місяць (70куе за 3 роки), ріст скирди надагато менший.
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BIGor
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:40
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.
Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди.
Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.
Навпаки, я Вам бажаю бути заможним. Я не відслідковував скільки ви втратили, коли продали Голосуху, чи Річмонд, але ви самі у свій час про це писали. А на сьогодні, якщо виставите свою квіточку на продаж, то самі побачите на скільки вона втратила в ціні. Звісно, що ваша справа фіксувати збитки, чи ні, але реально зараз ціни на нерухомість просіли. Що буде завтра, ніхто не знає, я навіть не виключаю, що і моя квіточка може ще більше втратити в ціні і дисконт -45% не допоможе.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 17 бер, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:45
airmax78 написав: reus написав:
Я так розумію, що згідно правил ринку, мені не треба було чекати знижку -45%, а купувати коли хотєлка буде великою?
Та до чого тут ви? Ваша угода - виключення. Тому ви її й уклали що вдалося віджати продавця-лошка по повній. Але це не ринкова угода
. Це угода на дні (так, вітаю, вам це вдалося). Моя ідея в тому, що падіння цін зовсім не пожвавлює ринок. Навпаки. Падіння змушує людей чекати і нічого не робити. Тому ті хто кажуть що для того щоб ринок нерухомості пожвавився потрібно падіння цін - вони цого не розуміють.
Це абсолютно РИНКОВА угода тому, що на таку ціну погодилися без тиску обидві сторони. Дно, не дно, хто лошок, тільки з часом буде зрозуміло.
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reus
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:01
не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
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beee
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:12
airmax78 написав:
Оооо... Зрада потекла по трубам. Майдан им снова виноват.
PS В Стамбуле, кстати, через 2 года после Майдана была попытка военного переворота. К сожалению, неудачная, но, вероятно, не последняя.
Признаться, ваш показушный патриотизм начинает не много выбешивать.
Одна из причин вложения в недвижимость - обеспечить пассивный доход. Здесь важна стабильность, т.к. доходность копеечная, а вложение большие - это должно означать минимальный риск. Однако в Украине и риск большой, что сводит инвестиции в недвижимость на нет.
P.S. В Париже майданят в разы больше нашего, но там в отличии от Киеве есть на что посмотреть. Не сводите всё на политику - речь о недвижимости.
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Richi
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:21
beee написав:
не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
Завидуйте молча
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reus
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