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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:27
beee написав:
не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
И никакой конкретики по объекту - $/м2, сам он где, состояние? Только всхлипы что ФК2 с ремонтом продал овно чудо как дорого, а тут купил бриллиант чудо как дёшево.
Не иначе в Линдене или Сигнатюр у лошка была прелесть загоном отжата с ремонтом от кутюрье Махно в подарок.
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барабашов
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:33
барабашов написав: beee написав:
не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
И никакой конкретики по объекту - $/м2, сам он где, состояние? Только всхлипы что ФК2 с ремонтом продал овно чудо как дорого, а тут купил бриллиант чудо как дёшево.
Не иначе в Линдене или Сигнатюр у лошка была прелесть загоном отжата с ремонтом от кутюрье Махно в подарок.
Хуже. В ФК1 - ЖК вільнолюдей.
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airmax78
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:33
барабашов написав: beee написав:
не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
И никакой конкретики по объекту - $/м2, сам он где, состояние? Только всхлипы что ФК2
с ремонтом продал овно чудо как дорого, а тут купил бриллиант чудо как дёшево.
Не иначе в Линдене или Сигнатюр у лошка была прелесть загоном отжата с ремонтом от кутюрье Махно в подарок.
Не ФК2, а ФК1. Такие продажи/покупки на рынке единичные, поэтому легко вычислить собственника. У меня нет такой задачи и желания. Мне все равно кто, что думает.
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reus
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:35
Richi написав: airmax78 написав:
Оооо... Зрада потекла по трубам. Майдан им снова виноват.
PS В Стамбуле, кстати, через 2 года после Майдана была попытка военного переворота. К сожалению, неудачная, но, вероятно, не последняя.
Признаться, ваш показушный патриотизм начинает не много выбешивать.
Одна из причин вложения в недвижимость - обеспечить пассивный доход. Здесь важна стабильность, т.к. доходность копеечная, а вложение большие - это должно означать минимальный риск. Однако в Украине и риск большой, что сводит инвестиции в недвижимость на нет.
P.S. В Париже майданят в разы больше нашего, но там в отличии от Киеве есть на что посмотреть. Не сводите всё на политику - речь о недвижимости.
Потому что не надо куесосить страну в момент когда она борется за свое существование. Тем более что вина в том, что страна такая лежит в том числе и на вас.
Стабильный пассивный доход ему не обеспечивается... Капец.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 17 бер, 2023 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:38
Richi написав:Сравните Киев с вечными майданами и Стамбул или Бургас, Варшаву, Прагу … Выбор очевиден.
В Інстанбулі своїх "майданів" вистачає
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Faceless
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:04
beee написав:
не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?
8й сезон 125я серия
по популярности уже приближается к мыльной опере "Макс (не)продает квитку"
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:29
beee написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2kk-59-m2-gazovoe-otoplenie-irpen-rassrochka-IDQKAS0.html
Знакомый военный хочет взять.
СтОит?
задайте вопрос в тематической веткеДе краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
ИМХО планировка аццкий треш
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:37
beee написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2kk-59-m2-gazovoe-otoplenie-irpen-rassrochka-IDQKAS0.html
Знакомый военный хочет взять.
СтОит?
Нит! Пусть ищет с ремонтом - что он, хуже Реуса?
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airmax78
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:16
airmax78 написав: beee написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2kk-59-m2-gazovoe-otoplenie-irpen-rassrochka-IDQKAS0.html
Знакомый военный хочет взять.
СтОит?
Нит! Пусть ищет с ремонтом - что он, хуже Реуса?
Да это развод какой-то, я звякнул
Мою квартиру пол лоха тоже за 240 продают)
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beee
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