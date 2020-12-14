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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10826108271082810829
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:27

  beee написав:не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?

И никакой конкретики по объекту - $/м2, сам он где, состояние? Только всхлипы что ФК2 с ремонтом продал овно чудо как дорого, а тут купил бриллиант чудо как дёшево.
Не иначе в Линдене или Сигнатюр у лошка была прелесть загоном отжата с ремонтом от кутюрье Махно в подарок.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:33

  барабашов написав:
  beee написав:не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?

И никакой конкретики по объекту - $/м2, сам он где, состояние? Только всхлипы что ФК2 с ремонтом продал овно чудо как дорого, а тут купил бриллиант чудо как дёшево.
Не иначе в Линдене или Сигнатюр у лошка была прелесть загоном отжата с ремонтом от кутюрье Махно в подарок.

Хуже. В ФК1 - ЖК вільнолюдей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:33

  барабашов написав:
  beee написав:не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?

И никакой конкретики по объекту - $/м2, сам он где, состояние? Только всхлипы что ФК2 с ремонтом продал овно чудо как дорого, а тут купил бриллиант чудо как дёшево.
Не иначе в Линдене или Сигнатюр у лошка была прелесть загоном отжата с ремонтом от кутюрье Махно в подарок.

Не ФК2, а ФК1. Такие продажи/покупки на рынке единичные, поэтому легко вычислить собственника. У меня нет такой задачи и желания. Мне все равно кто, что думает.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:35

  Richi написав:
  airmax78 написав:Оооо... Зрада потекла по трубам. Майдан им снова виноват.
PS В Стамбуле, кстати, через 2 года после Майдана была попытка военного переворота. К сожалению, неудачная, но, вероятно, не последняя.

Признаться, ваш показушный патриотизм начинает не много выбешивать.
Одна из причин вложения в недвижимость - обеспечить пассивный доход. Здесь важна стабильность, т.к. доходность копеечная, а вложение большие - это должно означать минимальный риск. Однако в Украине и риск большой, что сводит инвестиции в недвижимость на нет.

P.S. В Париже майданят в разы больше нашего, но там в отличии от Киеве есть на что посмотреть. Не сводите всё на политику - речь о недвижимости.

Потому что не надо куесосить страну в момент когда она борется за свое существование. Тем более что вина в том, что страна такая лежит в том числе и на вас.
Стабильный пассивный доход ему не обеспечивается... Капец.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 17 бер, 2023 14:38, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Richi написав:Сравните Киев с вечными майданами и Стамбул или Бургас, Варшаву, Прагу … Выбор очевиден.

В Інстанбулі своїх "майданів" вистачає
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:04

  beee написав:не слежу за веткой.
про угоду реуса, какой сезон пошёл?

8й сезон 125я серия

по популярности уже приближается к мыльной опере "Макс (не)продает квитку"
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:29

  beee написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2kk-59-m2-gazovoe-otoplenie-irpen-rassrochka-IDQKAS0.html

Знакомый военный хочет взять.
СтОит?

задайте вопрос в тематической ветке
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

ИМХО планировка аццкий треш
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:37

  beee написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2kk-59-m2-gazovoe-otoplenie-irpen-rassrochka-IDQKAS0.html

Знакомый военный хочет взять.
СтОит?

Нит! Пусть ищет с ремонтом - что он, хуже Реуса?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  beee написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2kk-59-m2-gazovoe-otoplenie-irpen-rassrochka-IDQKAS0.html

Знакомый военный хочет взять.
СтОит?

Нит! Пусть ищет с ремонтом - что он, хуже Реуса?
Да это развод какой-то, я звякнул
Мою квартиру пол лоха тоже за 240 продают)
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ПОЧАЛОСЯ!!!!! ціни на київську нерухомість в космос!

Підписано закон про компенсацію за пошкоджене або зруйноване війною житло

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантію держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми, і зможуть самі обрати місцевість в Україні для використання житлового сертифіката.
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