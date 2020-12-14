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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10827108281082910830
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:45

  Олежан написав:ПОЧАЛОСЯ!!!!! ціни на київську нерухомість в космос!

Підписано закон про компенсацію за пошкоджене або зруйноване війною житло

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантію держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми, і зможуть самі обрати місцевість в Україні для використання житлового сертифіката.

Ви готові продати свою квартиру не за гроші, а за ̶п̶а̶п̶і̶р̶е̶ц̶ь̶ "гарантію держави профінансувати" (тобто сертифікат на певну суму)?
Пишуть, що з моменту подання заяви до видачі сертифікату десь 30 днів пройде. Але як воно на практиці буде ніхто не знає. Там спочатку ще якісь комісії на місцях мають створити і т.д. Отже, пару місяців поки це якось "визначиться" пройде. Також за посиланням вказано, що на цю ідею виділено (чи заплановано, хз) поки що 17 млрд.грн.
https://rubryka.com/2023/03/15/terminy- ... a-shulyak/
А так, да, здорожчає.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:49

  fler написав:
  Олежан написав:ПОЧАЛОСЯ!!!!! ціни на київську нерухомість в космос!

Підписано закон про компенсацію за пошкоджене або зруйноване війною житло

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантію держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми, і зможуть самі обрати місцевість в Україні для використання житлового сертифіката.

Ви готові продати свою квартиру не за гроші, а за ̶п̶а̶п̶і̶р̶е̶ц̶ь̶ "гарантію держави профінансувати" (тобто сертифікат на певну суму)?
Пишуть, що з моменту подання заяви до видачі сертифікату десь 30 днів пройде. Але як воно на практиці буде ніхто не знає. Там спочатку ще якісь комісії на місцях мають створити і т.д. Отже, пару місяців поки це якось "визначиться" пройде. Також за посиланням вказано, що на цю ідею виділено (чи заплановано, хз) поки що 17 млрд.грн.
https://rubryka.com/2023/03/15/terminy- ... a-shulyak/
А так, да, здорожчає.

Как будут компенсировать потери жителям Марика,Северодонецка,Рубежного, если комиссия не может оценить ущерб и увидеть само наличие или отсутствие квартиры или дома?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:54

  Олежан написав:ПОЧАЛОСЯ!!!!! ціни на київську нерухомість в космос!

Підписано закон про компенсацію за пошкоджене або зруйноване війною житло

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантію держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми, і зможуть самі обрати місцевість в Україні для використання житлового сертифіката.
я уже писал об этом, у сертификата будет регион где он действует. Не до конца понимаю сертификат на какой город область получат Мариупольцы, но скорее всего это будет аналогичный райцентр днепропетровской/запорожской/одесской области, не смогут все желающие купить жилье в Киеве или во Львове. Так было в проекте, по крайней мере.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:03

  барабашов написав:Как будут компенсировать потери жителям Марика,Северодонецка,Рубежного, если комиссия не может оценить ущерб и увидеть само наличие или отсутствие квартиры или дома?
наверное погорелец будет писать отказ от прав на свое имущество, а потом ему выдадут сертификат. В Ирпене жителям самого знаменитого разрушенного жк (куда возят всех президентов на фотосессию) сказали, сначала отказ, потом новое жильё. До тех пор пока не напишут отказ, ни демонтажа ни нового жилья не будет. Короче половина написала, половина нет, думая что это какой то развод. Юридически без 100% отказов нельзя делать демонтаж. Могут быть правовые последствия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:23

  барабашов написав:
  fler написав:
  Олежан написав:ПОЧАЛОСЯ!!!!! ціни на київську нерухомість в космос!

Підписано закон про компенсацію за пошкоджене або зруйноване війною житло

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантію держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми, і зможуть самі обрати місцевість в Україні для використання житлового сертифіката.

Ви готові продати свою квартиру не за гроші, а за ̶п̶а̶п̶і̶р̶е̶ц̶ь̶ "гарантію держави профінансувати" (тобто сертифікат на певну суму)?
Пишуть, що з моменту подання заяви до видачі сертифікату десь 30 днів пройде. Але як воно на практиці буде ніхто не знає. Там спочатку ще якісь комісії на місцях мають створити і т.д. Отже, пару місяців поки це якось "визначиться" пройде. Також за посиланням вказано, що на цю ідею виділено (чи заплановано, хз) поки що 17 млрд.грн.
https://rubryka.com/2023/03/15/terminy- ... a-shulyak/
А так, да, здорожчає.

Как будут компенсировать потери жителям Марика,Северодонецка,Рубежного, если комиссия не может оценить ущерб и увидеть само наличие или отсутствие квартиры или дома?

Вероятно, по количеству метров на человека. Ещё пару дней назад писал о таком варианте разлуливания ситуации, но народ отнёсся скептически, типа Нью-Васюки ...
Покупатель находит квартиру на стоимость своего сертификата - государство на счёт продавца перечисляет деньги в условные 30 дней. Можно частично закрыть сертификатом, часть своими деньгами.
Итак, шлак полетит вверх, а остальное в низ, в попытках приблизиться к платежеспособному спросу обеспеченному выдачей сертификатов.
Richi
 
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