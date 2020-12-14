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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 11:53
fler написав:
Найбільше поїдуть до Києва з Харкова (я так думаю), тому що теж велике місто, суми компенсацій будуть більше, отже менше доплачувати з кишені. Також 100 разів подумають ті, хто має пристойну роботу. Чи варто її залишати заради переїзду?
Т.е. вариант, что больше всего будут покупать с целью продать, чтобы выйти в наличность - Вы не рассматриваете?
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Richi
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Додано: Суб 18 бер, 2023 12:21
Richi написав: fler написав:
Найбільше поїдуть до Києва з Харкова (я так думаю), тому що теж велике місто, суми компенсацій будуть більше, отже менше доплачувати з кишені. Також 100 разів подумають ті, хто має пристойну роботу. Чи варто її залишати заради переїзду?
Т.е. вариант, что больше всего будут покупать с целью продать, чтобы выйти в наличность
- Вы не рассматриваете?
Хто саме? Якщо Ви кажете про інвесторів, то більшість з них виїхали ще на початку війни та влаштувалися за кордоном. Ті, що лишилися + ті, що повернулися, не поспішають зараз вкладатися у нерухомість в Україні. Вони вкладаються в інші активи, менш ризикові.
Я розглядала лише сегмент тих, хто втратив житло і може отримати сертифікат від держави. Є ще інші варіанти, напр., той, що описав Hotab вище. Є також варіант, коли люди виїхали за кордон, влаштувалися там, а потім їх житло тут розбомбили. Вони отримають сертифікати (якщо приїдуть за ними, бо тут є нюанси типу М1860 та втрата допомоги/роботи), але що з ними робитимуть залежить від їх ситуацій, насамперед, від прийнятого рішення чи залишатися за кордоном.
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fler
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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:01
fler написав: Richi написав: fler написав:
Найбільше поїдуть до Києва з Харкова (я так думаю), тому що теж велике місто, суми компенсацій будуть більше, отже менше доплачувати з кишені. Також 100 разів подумають ті, хто має пристойну роботу. Чи варто її залишати заради переїзду?
Т.е. вариант, что больше всего будут покупать с целью продать, чтобы выйти в наличность
- Вы не рассматриваете?
Хто саме? Якщо Ви кажете про інвесторів, то більшість з них виїхали ще на початку війни та влаштувалися за кордоном. Ті, що лишилися + ті, що повернулися, не поспішають зараз вкладатися у нерухомість в Україні. Вони вкладаються в інші активи, менш ризикові.
Я розглядала лише сегмент тих, хто втратив житло і може отримати сертифікат від держави. Є ще інші варіанти, напр., той, що описав Hotab вище. Є також варіант, коли люди виїхали за кордон, влаштувалися там, а потім їх житло тут розбомбили. Вони отримають сертифікати (якщо приїдуть за ними, бо тут є нюанси типу М1860 та втрата допомоги/роботи), але що з ними робитимуть залежить від їх ситуацій, насамперед, від прийнятого рішення чи залишатися за кордоном.
Какие инвесторы? Какие нюансы?
Человек с детьми выехал за границу, жильё в Украине разрушено. В другой стране есть работа, какое-то жильё, дети в садике/школе. Приезжает в Украину, получает компенсационный сертификат, покупает квартиру, продаёт квартиру, забирает деньги и уезжает на новое место жительства. Можно было бы обменять сертификат на деньги - было бы проще, но не дадут т.к. это коррупция, откаты и пр. Следовательно только через покупку/продажу.
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Richi
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