Т.е. вариант, что больше всего будут покупать с целью продать, чтобы выйти в наличность - Вы не рассматриваете?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 11:53
Т.е. вариант, что больше всего будут покупать с целью продать, чтобы выйти в наличность - Вы не рассматриваете?
Додано: Суб 18 бер, 2023 12:21
Хто саме? Якщо Ви кажете про інвесторів, то більшість з них виїхали ще на початку війни та влаштувалися за кордоном. Ті, що лишилися + ті, що повернулися, не поспішають зараз вкладатися у нерухомість в Україні. Вони вкладаються в інші активи, менш ризикові.
Я розглядала лише сегмент тих, хто втратив житло і може отримати сертифікат від держави. Є ще інші варіанти, напр., той, що описав Hotab вище. Є також варіант, коли люди виїхали за кордон, влаштувалися там, а потім їх житло тут розбомбили. Вони отримають сертифікати (якщо приїдуть за ними, бо тут є нюанси типу М1860 та втрата допомоги/роботи), але що з ними робитимуть залежить від їх ситуацій, насамперед, від прийнятого рішення чи залишатися за кордоном.
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:01
Какие инвесторы? Какие нюансы?
Человек с детьми выехал за границу, жильё в Украине разрушено. В другой стране есть работа, какое-то жильё, дети в садике/школе. Приезжает в Украину, получает компенсационный сертификат, покупает квартиру, продаёт квартиру, забирает деньги и уезжает на новое место жительства. Можно было бы обменять сертификат на деньги - было бы проще, но не дадут т.к. это коррупция, откаты и пр. Следовательно только через покупку/продажу.
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:11
скорее всего там будут ограничения на возможность продажи жилья в течении 3 лет или до окончания войны. Наверху ж не совсем идиоты, деньгами не выдают, но сертификат через бетон продать можно. Та же коррупция только в профиль. Например, чиновник выдает сертификат, при условии продажи такого жилья нужным людям. Кроме того, с гривнами заграницу не едут, продавцы сертификатов надавят на курс, чем сделают оборону еще дороже. Топливо, запчасти, оружие покупается за валюту. И воевать за 500 уе желающих сильно уменьшится.
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:00
Ви уважно мене читаєте? Я вказала (жирним) на цей варіант. Нюансів тут є, щоб ви розуміли.
По-перше, Ваше "Приезжает в Украину, получает сертификат..." може бути по-різному, якщо це М1860, який виїхав нелегально. По базі можуть вирахувати.
По-друге, не всі можуть приїхати, деякі прив'язані до роботи, відпустки може не вистачити на всі справи, бо там 30 днів лише на сертифікат треба.
По-третє, можна виїхати і втратити грошову допомогу (про це вже не раз писали).
Нарешті, серед тих, хто за кордоном, чи багато людей мають право на сертифікат? Не всі ж вони втратили житло. Скільки там із Західної України та інших неушкоджених місць? З іншого боку, серед тих, хто втратив, чи всі добре влаштувалися за кордоном та не повернуться? Не факт.
Отже, Ви дійсно вважаєте, що "не розглянута мною" категорія закордонних біженців значно вплине на КРЖН?
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Всім привіт.
Часу в госпіталі багато, тому згадав і за вас.
Прочитав пару сторінок - на манеже всё те же, ну і дискусії/розмови +/- ті саме, наче день бабака якийсь )))
Всі живі-здорові? Хотаба бачу, а Кінгконговець як?
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:43
Важке ? Середне поранення ? Як самопочуття ?
про ККЦ невідомо
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:46
Рыба-сом ,
Він про себе тур не заявляв від початку, є надія що все ок.
Відновлюйтесь і будьте здорові.
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Іпотека під 3%-7% як там себе почуває? Бо відгуки такі, що вже черга на схвалення у банках покупки тянеться місяцями, а продавці почали в обявах писати, що по програмі не продають або продають на 10% дорожче, бо навіщо продавцю чекати місяцями доки держава виділить кошти?...
Звідки кошти на сертифікати?
Я розумію, що гуляти можна на західні гроші, але люди роками і навіть десятиліттями раніше у мирний час стояли в чергах на житло, а тут усім все платиться?)))
Суттєво на ринок нерухомості можуть впливати лише виплати за загибель військового - 15 млн грн, це велика сума грошей, яка виплачується на руки. Її не треба накопичувати. Не потрібні схвалення банків, страховки, кредити і т.п. Отримали родичі гроші - купили.
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:53
Zebra
Что же тебе в Канаде не сидится ?
А если ты не в Канаде, то ты - трепло
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