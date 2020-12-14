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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10829108301083110832
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:57

  pesikot написав:Zebra
Что же тебе в Канаде не сидится ?

А если ты не в Канаде, то ты - трепло :)

Я увидел что военная машина Рашки деградировала, а значит Киев останется девственно целым, Канада пока отпадает, наблюдаю за занкомыми которые туда выехали, может еще решусь, но пока нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:04

  Zebra написав:Звідки кошти на сертифікати?
Я розумію, що гуляти можна на західні гроші, але люди роками і навіть десятиліттями раніше у мирний час стояли в чергах на житло, а тут усім все платиться?)))
напечатают. Не сомневайтесь. Зеленскому ж на 2й срок выбираться надо. Скорее всего (на мое скромное мнение) сертификат будут выдавать на оценочную стоимость, то есть 80% сертификатов будет в диапазоне 150-300 тыс грн. Я когда последнюю коммерцию покупал, ее в этих пределах оценили, более чем в 3 раза дешевле рынка. И это новострой, представляю какая оценка у квартир в панельных домах 60-80х годов какой нибудь попасной. 100 тыс грн, не больше.
vitaliian
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