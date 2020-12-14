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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10829108301083110832
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:57

  pesikot написав:Zebra
Что же тебе в Канаде не сидится ?

А если ты не в Канаде, то ты - трепло :)

Я увидел что военная машина Рашки деградировала, а значит Киев останется девственно целым, Канада пока отпадает, наблюдаю за занкомыми которые туда выехали, может еще решусь, но пока нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:04

  Zebra написав:Звідки кошти на сертифікати?
Я розумію, що гуляти можна на західні гроші, але люди роками і навіть десятиліттями раніше у мирний час стояли в чергах на житло, а тут усім все платиться?)))
напечатают. Не сомневайтесь. Зеленскому ж на 2й срок выбираться надо. Скорее всего (на мое скромное мнение) сертификат будут выдавать на оценочную стоимость, то есть 80% сертификатов будет в диапазоне 150-300 тыс грн. Я когда последнюю коммерцию покупал, ее в этих пределах оценили, более чем в 3 раза дешевле рынка. И это новострой, представляю какая оценка у квартир в панельных домах 60-80х годов в какой нибудь попасной. 120 тыс грн, не больше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:37

  Zebra написав:
  pesikot написав:Zebra
Что же тебе в Канаде не сидится ?

А если ты не в Канаде, то ты - трепло :)

Я увидел что военная машина Рашки деградировала, а значит Киев останется девственно целым, Канада пока отпадает, наблюдаю за занкомыми которые туда выехали, может еще решусь, но пока нет.

Та я сразу знал, что хрен ты куда уедешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:44

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Звідки кошти на сертифікати?
Я розумію, що гуляти можна на західні гроші, але люди роками і навіть десятиліттями раніше у мирний час стояли в чергах на житло, а тут усім все платиться?)))
напечатают. Не сомневайтесь. Зеленскому ж на 2й срок выбираться надо. Скорее всего (на мое скромное мнение) сертификат будут выдавать на оценочную стоимость, то есть 80% сертификатов будет в диапазоне 150-300 тыс грн. Я когда последнюю коммерцию покупал, ее в этих пределах оценили, более чем в 3 раза дешевле рынка. И это новострой, представляю какая оценка у квартир в панельных домах 60-80х годов в какой нибудь попасной. 120 тыс грн, не больше.

та никто ничего печатать не будет
все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
наоборот, прийдет бакс, его поменяют и дадут грн в день сделки.
ведь все будет ходить через банк а это онли грн
короче схем будет масса

повторюсь. если у кого будет сертификат, выкуплю за 70% от номинала :roll:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:10

:P
  vitaliian написав:
  Richi написав:получает компенсационный сертификат, покупает квартиру, продаёт квартиру, забирает деньги и уезжает на новое место жительства. Можно было бы обменять сертификат на деньги - было бы проще, но не дадут т.к. это коррупция, откаты и пр
скорее всего там будут ограничения на возможность продажи жилья в течении 3 лет или до окончания войны. Наверху ж не совсем идиоты, деньгами не выдают, но сертификат через бетон продать можно. Та же коррупция только в профиль. Например, чиновник выдает сертификат, при условии продажи такого жилья нужным людям. Кроме того, с гривнами заграницу не едут, продавцы сертификатов надавят на курс, чем сделают оборону еще дороже. Топливо, запчасти, оружие покупается за валюту. И воевать за 500 уе желающих сильно уменьшится.

Мне кажется, что будет все совсем не так.
Государство еще весной сказало, что первые на очереди строительства жилья будут идти участники боевых действий.
Не думаю, что в очередности что-то поменяется.
Сам механизм и не может быть сейчас разработан в принципе. Основные причины:
1) Единый реестр все еще наполняется
2) Предполагаемый объем строительства- беспрецедентный, у государства для такого проекта банально нет достаточного объема как финансовых ресурсов, так и рабочей силы.
3) Временные рамки проекта по восстановлению жилья потянут ни на один президентский срок, механизмы его финансирования в долгосрочной перспективе выглядят вообще туманно.
У меня такое впечатление, что сертификат - это такая себе успокаивающая бумажка, наподобие тех приватизационных сертификатов, что выдавали власти при развале совка.
Поначалу стоящие в самых-самых первых рядах очереди скорее всего смогут обменять ее на жилье, на строительство которого в первые месяцы после войны пожертвуют зарубежные доноры. Шансы у вторых на очереди появятся только при условии доплат. Остальным останется только надеяться, что о них время от времени будут вспоминать перед очередными выборами.
Но это чисто мое личное мнение. Надеюсь, ошибочное.
antey1969
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