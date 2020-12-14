Додано: Суб 18 бер, 2023 20:10

vitaliian написав: Richi написав: получает компенсационный сертификат, покупает квартиру, продаёт квартиру, забирает деньги и уезжает на новое место жительства. Можно было бы обменять сертификат на деньги - было бы проще, но не дадут т.к. это коррупция, откаты и пр получает компенсационный сертификат, покупает квартиру, продаёт квартиру, забирает деньги и уезжает на новое место жительства. Можно было бы обменять сертификат на деньги - было бы проще, но не дадут т.к. это коррупция, откаты и пр скорее всего там будут ограничения на возможность продажи жилья в течении 3 лет или до окончания войны. Наверху ж не совсем идиоты, деньгами не выдают, но сертификат через бетон продать можно. Та же коррупция только в профиль. Например, чиновник выдает сертификат, при условии продажи такого жилья нужным людям. Кроме того, с гривнами заграницу не едут, продавцы сертификатов надавят на курс, чем сделают оборону еще дороже. Топливо, запчасти, оружие покупается за валюту. И воевать за 500 уе желающих сильно уменьшится. скорее всего там будут ограничения на возможность продажи жилья в течении 3 лет или до окончания войны. Наверху ж не совсем идиоты, деньгами не выдают, но сертификат через бетон продать можно. Та же коррупция только в профиль. Например, чиновник выдает сертификат, при условии продажи такого жилья нужным людям. Кроме того, с гривнами заграницу не едут, продавцы сертификатов надавят на курс, чем сделают оборону еще дороже. Топливо, запчасти, оружие покупается за валюту. И воевать за 500 уе желающих сильно уменьшится.

Мне кажется, что будет все совсем не так.Государство еще весной сказало, что первые на очереди строительства жилья будут идти участники боевых действий.Не думаю, что в очередности что-то поменяется.Сам механизм и не может быть сейчас разработан в принципе. Основные причины:1) Единый реестр все еще наполняется2) Предполагаемый объем строительства- беспрецедентный, у государства для такого проекта банально нет достаточного объема как финансовых ресурсов, так и рабочей силы.3) Временные рамки проекта по восстановлению жилья потянут ни на один президентский срок, механизмы его финансирования в долгосрочной перспективе выглядят вообще туманно.У меня такое впечатление, что сертификат - это такая себе успокаивающая бумажка, наподобие тех приватизационных сертификатов, что выдавали власти при развале совка.Поначалу стоящие в самых-самых первых рядах очереди скорее всего смогут обменять ее на жилье, на строительство которого в первые месяцы после войны пожертвуют зарубежные доноры. Шансы у вторых на очереди появятся только при условии доплат. Остальным останется только надеяться, что о них время от времени будут вспоминать перед очередными выборами.Но это чисто мое личное мнение. Надеюсь, ошибочное.