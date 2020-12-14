Я увидел что военная машина Рашки деградировала, а значит Киев останется девственно целым, Канада пока отпадает, наблюдаю за занкомыми которые туда выехали, может еще решусь, но пока нет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:57
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:04
напечатают. Не сомневайтесь. Зеленскому ж на 2й срок выбираться надо. Скорее всего (на мое скромное мнение) сертификат будут выдавать на оценочную стоимость, то есть 80% сертификатов будет в диапазоне 150-300 тыс грн. Я когда последнюю коммерцию покупал, ее в этих пределах оценили, более чем в 3 раза дешевле рынка. И это новострой, представляю какая оценка у квартир в панельных домах 60-80х годов в какой нибудь попасной. 120 тыс грн, не больше.
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:37
Та я сразу знал, что хрен ты куда уедешь
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:44
та никто ничего печатать не будет
все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
наоборот, прийдет бакс, его поменяют и дадут грн в день сделки.
ведь все будет ходить через банк а это онли грн
короче схем будет масса
повторюсь. если у кого будет сертификат, выкуплю за 70% от номинала
Додано: Суб 18 бер, 2023 20:10
Мне кажется, что будет все совсем не так.
Государство еще весной сказало, что первые на очереди строительства жилья будут идти участники боевых действий.
Не думаю, что в очередности что-то поменяется.
Сам механизм и не может быть сейчас разработан в принципе. Основные причины:
1) Единый реестр все еще наполняется
2) Предполагаемый объем строительства- беспрецедентный, у государства для такого проекта банально нет достаточного объема как финансовых ресурсов, так и рабочей силы.
3) Временные рамки проекта по восстановлению жилья потянут ни на один президентский срок, механизмы его финансирования в долгосрочной перспективе выглядят вообще туманно.
У меня такое впечатление, что сертификат - это такая себе успокаивающая бумажка, наподобие тех приватизационных сертификатов, что выдавали власти при развале совка.
Поначалу стоящие в самых-самых первых рядах очереди скорее всего смогут обменять ее на жилье, на строительство которого в первые месяцы после войны пожертвуют зарубежные доноры. Шансы у вторых на очереди появятся только при условии доплат. Остальным останется только надеяться, что о них время от времени будут вспоминать перед очередными выборами.
Но это чисто мое личное мнение. Надеюсь, ошибочное.
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
дратути
вечерняя статитсика с риелтор.юа
дата всего 1к
2023-03-13 6210
2023-03-14 6242 2011
2023-03-15 6391 2085
2023-03-16 6500 2131
2023-03-17 6719 2203
2023-03-18 6546 2133
итого за неделю +10% объяв в количественном исчеслении.
на прошлой было +5
все еще львиная доля - новостройки\переуступки.
по ценам на лесном массиве в диапазоне до 35к:
всю неделю тишина.
вчера\сегодня всплыло 2 варианта в убитом состоянии 27500...30000
и один 35к, но там он висел 36, это скинули.
по киеву:
на борщаге и венике еще висят варики адекватные до 30к гостинки.
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сегодня купил однушку на дарнице
21м2
25кбкс
с квартирантом. платил папиредникам 7к всю войну.
попросил скинуть, сошлись на 6500.
но за неделю на дарнице уже ушли варики до 30к в адеквате тоже.
на левом берегу еще что-то более-менее терпимое с норм прайсом осталось на березняках.
пс. переобуваюсь с обвалишек в растишек.
всем чмоки.
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Hotab, pesikot
Дякую, на щастя, нічого серйозного, два тижні почілився на больничці, скоро випишуть.
Про ККЦа ясно. Будемо сподіватися, що просто не до форуму.
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