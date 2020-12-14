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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:14
antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 09:55
airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Вы просто не знаете историю. Помню в 90-хх наши евреи получали репарации от немцев за работу в лагерях в 1941-1945 годах. И єто еше немці нормальніе люди и прошло 50 лет. Что можно говорить про касапов?
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:00
vitaliian написав: Олежан написав:
все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
У нас в провінції вже будують для місцевих які втратили житло. Місто дало землю, документацію, комунікації - країна-яка допомагає - все інше.
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