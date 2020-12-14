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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10830108311083210833
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:14

  antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.

Вы просто не знаете историю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:55

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.

Вы просто не знаете историю.

Вы просто не знаете историю. Помню в 90-хх наши евреи получали репарации от немцев за работу в лагерях в 1941-1945 годах. И єто еше немці нормальніе люди и прошло 50 лет. Что можно говорить про касапов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:00

  vitaliian написав:
  Олежан написав:все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.

У нас в провінції вже будують для місцевих які втратили житло. Місто дало землю, документацію, комунікації - країна-яка допомагає - все інше.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:17

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.

Вы просто не знаете историю.


Я вот тоже не знаю таких случаев.
Не просвятите нас не знающих?
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:09

  vitaliian написав:
  Олежан написав:все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.

так так оно и будет
вспомните строительство дорог турками: техника, материалы, рабочие - все турки были. только разнорабочим за копейки можно было устроиться
Олежан
 
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