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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:14
antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 09:55
airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Вы просто не знаете историю. Помню в 90-хх наши евреи получали репарации от немцев за работу в лагерях в 1941-1945 годах. И єто еше немці нормальніе люди и прошло 50 лет. Что можно говорить про касапов?
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:00
vitaliian написав: Олежан написав:
все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
У нас в провінції вже будують для місцевих які втратили житло. Місто дало землю, документацію, комунікації - країна-яка допомагає - все інше.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:17
airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Я вот тоже не знаю таких случаев.
Не просвятите нас не знающих?
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:09
vitaliian написав: Олежан написав:
все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
так так оно и будет
вспомните строительство дорог турками: техника, материалы, рабочие - все турки были. только разнорабочим за копейки можно было устроиться
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:36
antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
согласен. Ихняя хотелка, чтобы деньги шли с репараций, но это вряд-ли будет. Поэтому будут искать лохов-лугановцев, которые кормили бы наших застройщиков (но и это не сработает).
Выборы ж через годик, надо плебс чем-то подбодрить
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:48
Voistov написав: airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Я вот тоже не знаю таких случаев.
Не просвятите нас не знающих?
Плохо. Первая Мировая никогда не шла на территории Германии. Дальше продолжать?
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