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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:14
antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 09:55
airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Вы просто не знаете историю. Помню в 90-хх наши евреи получали репарации от немцев за работу в лагерях в 1941-1945 годах. И єто еше немці нормальніе люди и прошло 50 лет. Что можно говорить про касапов?
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:00
vitaliian написав: Олежан написав:
все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
У нас в провінції вже будують для місцевих які втратили житло. Місто дало землю, документацію, комунікації - країна-яка допомагає - все інше.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:17
airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Я вот тоже не знаю таких случаев.
Не просвятите нас не знающих?
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:09
vitaliian написав: Олежан написав:
все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
так так оно и будет
вспомните строительство дорог турками: техника, материалы, рабочие - все турки были. только разнорабочим за копейки можно было устроиться
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:36
antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
согласен. Ихняя хотелка, чтобы деньги шли с репараций, но это вряд-ли будет. Поэтому будут искать лохов-лугановцев, которые кормили бы наших застройщиков (но и это не сработает).
Выборы ж через годик, надо плебс чем-то подбодрить
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baraka
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:48
Voistov написав: airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Я вот тоже не знаю таких случаев.
Не просвятите нас не знающих?
Плохо. Первая Мировая никогда не шла на территории Германии. Дальше продолжать?
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airmax78
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Додано: Нед 19 бер, 2023 14:15
Сказочники. Чтобы получить от РФ репарации она должна быть настолько истощена что утратит возможность удерживать оккупированные территории и сопротивляться смене режима. Вы эти признаки видите? Пока что просматривается относительно стабильная линия оккупации и вероятный Минск 3, либо бесконечная позиционная война с истощением ресурсов, что вряд ли интересно западу, его задача - остановить русню. А линия где она остановится (в пределах Украины) не очень то и важно. Крч вангую репараций ноль и снижение Западной помощи в 2024 году.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:36
Voistov написав: airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Я вот тоже не знаю таких случаев.
Не просвятите нас не знающих?
Тоже хотел бы примеры из истории т.к. войны происходят каждый день во всех уголках планеты, но примера кроме Германии, после поражения во второй мировой - не знаю. Просветите убогого.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:15
BIGor написав: airmax78 написав: antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Вы просто не знаете историю. Помню в 90-хх наши евреи получали репарации от немцев за работу в лагерях в 1941-1945 годах. И єто еше немці нормальніе люди и прошло 50 лет. Что можно говорить про касапов?
И не только евреи , украинцы тоже , моему деду выплатили 600 марок за почти ПЯТЬ лет работы в шахте...
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