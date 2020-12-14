Ты ошибаешься.
Задача Запада не просто остановить русню, а загнать русню обратно
Если этого не сделать, то русня будет продолжать лезть
Ванга из тебя так себе
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:20
Ты ошибаешься.
Задача Запада не просто остановить русню, а загнать русню обратно
Если этого не сделать, то русня будет продолжать лезть
Ванга из тебя так себе
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