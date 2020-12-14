международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 бер, 2023 05:07
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:00
У нас в провінції вже будують для місцевих які втратили житло. Місто дало землю, документацію, комунікації - країна-яка допомагає - все інше.
Додано: Нед 19 бер, 2023 12:09
так так оно и будет
вспомните строительство дорог турками: техника, материалы, рабочие - все турки были. только разнорабочим за копейки можно было устроиться
Додано: Нед 19 бер, 2023 17:02
Так вы себе купили или под аренду ? Назывались нищебродом без квартиры.)
А арендатор странный. Неужели не знает что за 7тыс. сейчас можно снять куда лучшее чем стойло для худобы на 21 м2.
Додано: Нед 19 бер, 2023 19:44
vladimir07
я и сам снимаю сейчас 28м2 за 5500.
планирую аренду двушки.
арендатора все устраивает.
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