международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 05:07
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:00
У нас в провінції вже будують для місцевих які втратили житло. Місто дало землю, документацію, комунікації - країна-яка допомагає - все інше.
Додано: Нед 19 бер, 2023 12:09
так так оно и будет
вспомните строительство дорог турками: техника, материалы, рабочие - все турки были. только разнорабочим за копейки можно было устроиться
Додано: Нед 19 бер, 2023 17:02
Так вы себе купили или под аренду ? Назывались нищебродом без квартиры.)
А арендатор странный. Неужели не знает что за 7тыс. сейчас можно снять куда лучшее чем стойло для худобы на 21 м2.
Додано: Нед 19 бер, 2023 19:44
vladimir07
я и сам снимаю сейчас 28м2 за 5500.
планирую аренду двушки.
арендатора все устраивает.
Додано: Нед 19 бер, 2023 22:13
Не знал о такой выплате, но понимаете ли, это почти нереально. Или выдадут образцово показательно десятку Героев Украины посмертно и на том кончится или будет столько условий, что получит одна семья из 100.
Уже ЗП военным порезали, насколько мне известно, пока тыловикам.
15млн грн это $400.000, если уничтожен каждый второй-третий из вышедших из строя россиянцев, сколько их там официально 240.000? Значит тысяч 100 насмерть. Но 100.000 погибших орков означают не менее, чем 75.000 погибших украинцев. А это, на минуточку, уже 30 миллиардов долларов на сегодняшний день.
Додано: Нед 19 бер, 2023 22:30
У нас трёшка на Воскресенке 61общ/45жил, не "с иголочки", но с кондиционерами, неплохой кухней и совсем не бабушкиной мебелью сдается за 7300
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 19 бер, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 бер, 2023 22:32
antonivs3 стесняюсь спросить а какая рентабельность такой аренды? Ну убьют вам ремонт и мебель за 36 месяцев, вложите в квартиру все что заработали.
Додано: Нед 19 бер, 2023 22:35
vitaliian Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.
Додано: Нед 19 бер, 2023 22:46
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