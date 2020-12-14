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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10829108301083110832
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 05:07

  Олежан написав:все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:00

  vitaliian написав:
  Олежан написав:все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.

У нас в провінції вже будують для місцевих які втратили житло. Місто дало землю, документацію, комунікації - країна-яка допомагає - все інше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:09

  vitaliian написав:
  Олежан написав:все деньги пойдут от международных фондов - как компенсация за утерянное жилье
международных денег с трудом хватает латать в бюджете дыры, а вы про массовое строительство говорите. Допускаю что это будут иностранные строительные компании, финансируемые их же правительствами. Тогда хоть логика есть - поднять свой ВВП.

так так оно и будет
вспомните строительство дорог турками: техника, материалы, рабочие - все турки были. только разнорабочим за копейки можно было устроиться
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:02

  boshetyn написав:сегодня купил однушку на дарнице
21м2
25кбкс
с квартирантом. платил папиредникам 7к всю войну.
попросил скинуть, сошлись на 6500.


Так вы себе купили или под аренду ? Назывались нищебродом без квартиры.)
А арендатор странный. Неужели не знает что за 7тыс. сейчас можно снять куда лучшее чем стойло для худобы на 21 м2.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:44

vladimir07

я и сам снимаю сейчас 28м2 за 5500.
планирую аренду двушки.

арендатора все устраивает.
boshetyn
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:13

  Zebra написав:Суттєво на ринок нерухомості можуть впливати лише виплати за загибель військового - 15 млн грн, це велика сума грошей, яка виплачується на руки

Не знал о такой выплате, но понимаете ли, это почти нереально. Или выдадут образцово показательно десятку Героев Украины посмертно и на том кончится или будет столько условий, что получит одна семья из 100.
Уже ЗП военным порезали, насколько мне известно, пока тыловикам.
15млн грн это $400.000, если уничтожен каждый второй-третий из вышедших из строя россиянцев, сколько их там официально 240.000? Значит тысяч 100 насмерть. Но 100.000 погибших орков означают не менее, чем 75.000 погибших украинцев. А это, на минуточку, уже 30 миллиардов долларов на сегодняшний день.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:30

  vladimir07 написав:
  boshetyn написав:сегодня купил на дарнице 21м2 25К с квартирантом.
платил 7к всю войну, сошлись на 6500.

Неужели арендатор не знает, что за 7 можно снять куда лучше стойла 21 м2

У нас трёшка на Воскресенке 61общ/45жил, не "с иголочки", но с кондиционерами, неплохой кухней и совсем не бабушкиной мебелью сдается за 7300 :D
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 19 бер, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:32

antonivs3 стесняюсь спросить а какая рентабельность такой аренды? Ну убьют вам ремонт и мебель за 36 месяцев, вложите в квартиру все что заработали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:35

vitaliian Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:46

  boshetyn написав:vladimir07

я и сам снимаю сейчас 28м2 за 5500.
планирую аренду двушки.

арендатора все устраивает.


Это был вариант на покупку от хозяина и сделка прошла без комиссии ?
vladimir07
 
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