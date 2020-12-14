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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 бер, 2023 23:09
antonivs3 написав:vitaliian
Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.
А ну 15 лет это ремонт под демонтаж, если там конечно не красное дерево на полу и на потолке.
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vitaliian
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Додано: Нед 19 бер, 2023 23:38
vitaliian написав: antonivs3 написав:vitaliian
Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.
А ну 15 лет это ремонт под демонтаж, если там конечно не красное дерево на полу и на потолке.
Если каждые 15 лет в арендной квартире все нафиг демонтировать и делать ремонт заново, то аренда - это уже не бизнес, а любовь к искусству))
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Natt
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Додано: Нед 19 бер, 2023 23:43
Natt сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".
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vitaliian
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Додано: Пон 20 бер, 2023 00:05
vitaliian написав:Natt
сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".
Ну, проводку и сантех трубы точно можно не менять, окна, стеклить и обшивать балкон, думаю, тоже не надо. Полы, если не линолеум, тоже не должны убиться, кафель, сантехніка. А так,- да, периодически что- то ремонтируешь, меняещь, красиш, клеиш.
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