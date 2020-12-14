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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10830108311083210833
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:09

  antonivs3 написав:vitaliian Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.

А ну 15 лет это ремонт под демонтаж, если там конечно не красное дерево на полу и на потолке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:38

  vitaliian написав:
  antonivs3 написав:vitaliian Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.

А ну 15 лет это ремонт под демонтаж, если там конечно не красное дерево на полу и на потолке.

Если каждые 15 лет в арендной квартире все нафиг демонтировать и делать ремонт заново, то аренда - это уже не бизнес, а любовь к искусству))
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:43

Natt сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 00:05

  vitaliian написав:Natt сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".

Ну, проводку и сантех трубы точно можно не менять, окна, стеклить и обшивать балкон, думаю, тоже не надо. Полы, если не линолеум, тоже не должны убиться, кафель, сантехніка. А так,- да, периодически что- то ремонтируешь, меняещь, красиш, клеиш.
Wisznia2021
 
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