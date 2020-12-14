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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 бер, 2023 23:09
antonivs3 написав:vitaliian
Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.
А ну 15 лет это ремонт под демонтаж, если там конечно не красное дерево на полу и на потолке.
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vitaliian
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Додано: Нед 19 бер, 2023 23:38
vitaliian написав: antonivs3 написав:vitaliian
Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.
А ну 15 лет это ремонт под демонтаж, если там конечно не красное дерево на полу и на потолке.
Если каждые 15 лет в арендной квартире все нафиг демонтировать и делать ремонт заново, то аренда - это уже не бизнес, а любовь к искусству))
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Додано: Нед 19 бер, 2023 23:43
Natt сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".
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Додано: Пон 20 бер, 2023 00:05
vitaliian написав:Natt
сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".
Ну, проводку и сантех трубы точно можно не менять, окна, стеклить и обшивать балкон, думаю, тоже не надо. Полы, если не линолеум, тоже не должны убиться, кафель, сантехніка. А так,- да, периодически что- то ремонтируешь, меняещь, красиш, клеиш.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 01:25
antonivs3 написав: Zebra написав:
Суттєво на ринок нерухомості можуть впливати лише виплати за загибель військового - 15 млн грн, це велика сума грошей, яка виплачується на руки
Не знал о такой выплате, но понимаете ли, это почти нереально. Или выдадут образцово показательно десятку Героев Украины посмертно и на том кончится или будет столько условий, что получит одна семья из 100.
Уже ЗП военным порезали, насколько мне известно, пока тыловикам.
15млн грн это $400.000, если уничтожен каждый второй-третий из вышедших из строя россиянцев, сколько их там официально 240.000? Значит тысяч 100 насмерть. Но 100.000 погибших орков означают не менее, чем 75.000 погибших украинцев. А это, на минуточку, уже 30 миллиардов долларов на сегодняшний день.
Всем все платится. Запад оплачивает банкет. Сейчас на руки 3 млн грн равными частями всем родственникам первой очереди, остальное на протяжении 40 месяцев.
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