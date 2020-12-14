antonivs3 написав:

Zebra написав: Суттєво на ринок нерухомості можуть впливати лише виплати за загибель військового - 15 млн грн, це велика сума грошей, яка виплачується на руки Суттєво на ринок нерухомості можуть впливати лише виплати за загибель військового - 15 млн грн, це велика сума грошей, яка виплачується на руки

Не знал о такой выплате, но понимаете ли, это почти нереально. Или выдадут образцово показательно десятку Героев Украины посмертно и на том кончится или будет столько условий, что получит одна семья из 100.Уже ЗП военным порезали, насколько мне известно, пока тыловикам.15млн грн это $400.000, если уничтожен каждый второй-третий из вышедших из строя россиянцев, сколько их там официально 240.000? Значит тысяч 100 насмерть. Но 100.000 погибших орков означают не менее, чем 75.000 погибших украинцев. А это, на минуточку, уже 30 миллиардов долларов на сегодняшний день.