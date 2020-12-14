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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10830108311083210833
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:38

  vitaliian написав:
  antonivs3 написав:vitaliian Просто такие цены и "кусать осень хоцеца".
Можно было закрыть и платить самостоятельно отопление и коммуналку, 2000/мес без счетчиков, например, до тех пор, пока туда не прилетит ракета.
Ремонту лет 15, но для эконома он вполне неплох.

А ну 15 лет это ремонт под демонтаж, если там конечно не красное дерево на полу и на потолке.

Если каждые 15 лет в арендной квартире все нафиг демонтировать и делать ремонт заново, то аренда - это уже не бизнес, а любовь к искусству))
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:43

Natt сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 00:05

  vitaliian написав:Natt сразу говорю, у меня нет опыта жилой аренды, но мне почему то кажется, арендаторы успеют за 15 лет убить ремонт до состояния "бабушки".

Ну, проводку и сантех трубы точно можно не менять, окна, стеклить и обшивать балкон, думаю, тоже не надо. Полы, если не линолеум, тоже не должны убиться, кафель, сантехніка. А так,- да, периодически что- то ремонтируешь, меняещь, красиш, клеиш.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 01:25

  antonivs3 написав:
  Zebra написав:Суттєво на ринок нерухомості можуть впливати лише виплати за загибель військового - 15 млн грн, це велика сума грошей, яка виплачується на руки

Не знал о такой выплате, но понимаете ли, это почти нереально. Или выдадут образцово показательно десятку Героев Украины посмертно и на том кончится или будет столько условий, что получит одна семья из 100.
Уже ЗП военным порезали, насколько мне известно, пока тыловикам.
15млн грн это $400.000, если уничтожен каждый второй-третий из вышедших из строя россиянцев, сколько их там официально 240.000? Значит тысяч 100 насмерть. Но 100.000 погибших орков означают не менее, чем 75.000 погибших украинцев. А это, на минуточку, уже 30 миллиардов долларов на сегодняшний день.

Всем все платится. Запад оплачивает банкет. Сейчас на руки 3 млн грн равными частями всем родственникам первой очереди, остальное на протяжении 40 месяцев.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 03:13

  antonivs3 написав:
  Zebra написав:Суттєво на ринок нерухомості можуть впливати лише виплати за загибель військового - 15 млн грн, це велика сума грошей, яка виплачується на руки

Не знал о такой выплате, но понимаете ли, это почти нереально. Или выдадут образцово показательно десятку Героев Украины посмертно и на том кончится или будет столько условий, что получит одна семья из 100.
Уже ЗП военным порезали, насколько мне известно, пока тыловикам.
15млн грн это $400.000, если уничтожен каждый второй-третий из вышедших из строя россиянцев, сколько их там официально 240.000? Значит тысяч 100 насмерть. Но 100.000 погибших орков означают не менее, чем 75.000 погибших украинцев. А это, на минуточку, уже 30 миллиардов долларов на сегодняшний день.


В полевых условиях, по принятой армейской методике подсчета, потери обороняющейся стороны втрое меньше, чем у наступающей.
В городских условиях, соотношние 1 к 7.
Если еще учесть "жуковские" забросы пушечным мясом, то в реалиях еще больше.
К сожалению, смерть каждого украинского воина - это большое горе. Даже если этих смертей в 5-10 раз меньше, чем орков.
Думаю, на данный момент, речь может идти о 30-40 тысячах максимум.
В Мариуполе и Соледаре+Бахмуте, полагаю, соотношение намного выше нормативного.
Плюс в первые недели эти уроды шли как на параде и их больше на марше гибло чем в бою . С украинской стороны больше гражданских тогда полегло.
ИМХО.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 07:19

  Natt написав:
  vitaliian написав:А ну 15 лет это ремонт под демонтаж

Если каждые 15 лет в арендной квартире все нафиг демонтировать и делать заново, то это уже не бизнес, а любовь к искусству))

...или мазохизм
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 07:23

  vitaliian написав:antonivs3 стесняюсь спросить а какая рентабельность такой аренды? Ну убьют вам ремонт и мебель за 36 месяцев, вложите в квартиру все что заработали.

Позвольте поинтересоваться, из чего нужно делать ремонт и мебель, чтобы они испортились за три года? Или второй вариант- где выискиваете таких вандалов?)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 07:33

  rjkz написав:В полевых условиях, по принятой армейской методике подсчета, потери обороняющейся стороны втрое меньше, чем у наступающей.
В городских условиях, соотношние 1 к 7.
Если еще учесть "жуковские" забросы пушечным мясом, то в реалиях еще больше.
В Мариуполе и Соледаре+Бахмуте, полагаю, соотношение намного выше нормативного.

Николай, вы военный? Есть теории, их много, и есть практика. Про Мариуполь не знаю, а в Бахмуте все немножко не так, как рассказывают в подконтрольных СМИ.
А забросами мясом, когда чуть ли не загранотряд стоит за зеками, россиянцы решают сразу несколько задач: во-1х избавляются от уголовников по тяжелым статьям и освобождают тюрьмы (вполне возможно, что под "политических"), во-2х разгружают бюджет, в-3х, даже если 1:3, то -30000 ЗК= -10000 лучших и мотивированных(
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 07:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

еще раз очередное доказательство что цены у нас давно пробили дно

в Китае за 255 баксов в месяц можно снять туалет с кроватью.
https://yap.ru/forum28/topic2589528.html

у нас же, за 255 баксов можно 2к в столице на ПОХ с новым ремонтом.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 07:59

  Олежан написав:еще раз очередное доказательство что цены у нас давно пробили дно

в Китае за 255 баксов в месяц можно снять туалет с кроватью.
https://yap.ru/forum28/topic2589528.html

у нас же, за 255 баксов можно 2к в столице на ПОХ с новым ремонтом.

У нас 255 баксов(в месяц) кое-где считается хорошей ЗП🤦‍♂️
Bolt
 
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