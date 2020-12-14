Додано: Пон 20 бер, 2023 10:12

antonivs3 написав: vitaliian написав: antonivs3 стесняюсь спросить а какая рентабельность такой аренды? Ну убьют вам ремонт и мебель за 36 месяцев, вложите в квартиру все что заработали. стесняюсь спросить а какая рентабельность такой аренды? Ну убьют вам ремонт и мебель за 36 месяцев, вложите в квартиру все что заработали.

Позвольте поинтересоваться, из чего нужно делать ремонт и мебель, чтобы они испортились за три года? Или второй вариант- где выискиваете таких вандалов?) Позвольте поинтересоваться, из чего нужно делать ремонт и мебель, чтобы они испортились за три года? Или второй вариант- где выискиваете таких вандалов?)

У меня есть кейс как мои знакомые сдали квартиру молодой паре 18 лет, по словам соседей на 4й месяце аренды начались пьянки гулянки, с большим количеством гостей, в итоге через 4 месяца квартира стала похожа на притон, обувь по видимому они не снимали, двери открывали ногой, на плите коптили мясо, в унитаз скидывали пищевые отходы. Ну и т.д. я всего не помню, человек который мне рассказывал (хозяин квартиры) буквально плакал.Интересно что первые 3 месяца все было нормально, он приходил и контролировал. А на 4й перестал приходить, думаая что люди нормальные. Его другая ошибка, залоговую сумму он согласился конвертировать в оплату последнего месяца. Да она не сильно и спасла бы при цене аренды на тот момент 3500 . Ничем не рискуя даже залоговой суммой, квартиранты убили квартиру, свалив на неделю раньше срока.