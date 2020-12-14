RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10831108321083310834
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

как не убить мебель.
ищите айтишника, дев+мал, дев+дев, кароч пару и не нанимаете уборщицу.
они не готовят, а вся сантехника, ванна, унитазы и пр. покрываются защитным грязевым слоем, создавая армирующую защитную плёнку. пол, кстати тоже
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 499
З нами з: 17.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:12

  antonivs3 написав:
  vitaliian написав:antonivs3 стесняюсь спросить а какая рентабельность такой аренды? Ну убьют вам ремонт и мебель за 36 месяцев, вложите в квартиру все что заработали.

Позвольте поинтересоваться, из чего нужно делать ремонт и мебель, чтобы они испортились за три года? Или второй вариант- где выискиваете таких вандалов?)

У меня есть кейс как мои знакомые сдали квартиру молодой паре 18 лет, по словам соседей на 4й месяце аренды начались пьянки гулянки, с большим количеством гостей, в итоге через 4 месяца квартира стала похожа на притон, обувь по видимому они не снимали, двери открывали ногой, на плите коптили мясо, в унитаз скидывали пищевые отходы. Ну и т.д. я всего не помню, человек который мне рассказывал (хозяин квартиры) буквально плакал.

Интересно что первые 3 месяца все было нормально, он приходил и контролировал. А на 4й перестал приходить, думаая что люди нормальные. Его другая ошибка, залоговую сумму он согласился конвертировать в оплату последнего месяца. Да она не сильно и спасла бы при цене аренды на тот момент 3500 . Ничем не рискуя даже залоговой суммой, квартиранты убили квартиру, свалив на неделю раньше срока.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17253
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10831108321083310834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5263091
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15937655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2392)
20.03.2023 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.