Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как не убить мебель. ищите айтишника, дев+мал, дев+дев, кароч пару и не нанимаете уборщицу. они не готовят, а вся сантехника, ванна, унитазы и пр. покрываются защитным грязевым слоем, создавая армирующую защитную плёнку. пол, кстати тоже
Інвестори вимагають від «Київміськбуду» завершити будівництво ЖК «Медовий 2»
Прийняти в експлуатацію об’єкт повинні були наприкінці 2021 року, однак, цього досі не зробили, терміни вводу неодноразово переносились. Зважаючи на те, що будівельна компанія вже протягом двох років не виконує зобов’язань щодо завершення будівництва, інвестори просять провести державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань та організувати роботу щодо введення в експлуатацію даного житлового комплексу.
https://bigkyiv.com.ua/investory-vymaga ... medovyj-2/ Наивный народ купил талон на талон и думает, что «Київміськбуд» им что-то должен. С учетом того, что действует ВП, т. е. форс-мажор и что в принципе они ничего не купили, то будут ждать оч. долго. Звоночек не хороший, всем "инвесторам" встать, и приготовиться на выход.
reus написав:Інвестори вимагають від «Київміськбуду» завершити будівництво ЖК «Медовий 2»
Прийняти в експлуатацію об’єкт повинні були наприкінці 2021 року, однак, цього досі не зробили, терміни вводу неодноразово переносились. Зважаючи на те, що будівельна компанія вже протягом двох років не виконує зобов’язань щодо завершення будівництва, інвестори просять провести державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань та організувати роботу щодо введення в експлуатацію даного житлового комплексу.
https://bigkyiv.com.ua/investory-vymaga ... medovyj-2/ Наивный народ купил талон на талон и думает, что «Київміськбуд» им что-то должен. С учетом того, что действует ВП, т. е. форс-мажор и что в принципе они ничего не купили, то будут ждать оч. долго. Звоночек не хороший, всем "инвесторам" встать, и приготовиться на выход.
Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.
airmax78 Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали? Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?
барабашов написав:airmax78 Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали? Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?