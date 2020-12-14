RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10832108331083410835>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

как не убить мебель.
ищите айтишника, дев+мал, дев+дев, кароч пару и не нанимаете уборщицу.
они не готовят, а вся сантехника, ванна, унитазы и пр. покрываются защитным грязевым слоем, создавая армирующую защитную плёнку. пол, кстати тоже
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 499
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Інвестори вимагають від «Київміськбуду» завершити будівництво ЖК «Медовий 2»
Прийняти в експлуатацію об’єкт повинні були наприкінці 2021 року, однак, цього досі не зробили, терміни вводу неодноразово переносились.
Зважаючи на те, що будівельна компанія вже протягом двох років не виконує зобов’язань щодо завершення будівництва, інвестори просять провести державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань та організувати роботу щодо введення в експлуатацію даного житлового комплексу.

https://bigkyiv.com.ua/investory-vymaga ... medovyj-2/
Наивный народ купил талон на талон и думает, что «Київміськбуд» им что-то должен.
С учетом того, что действует ВП, т. е. форс-мажор и что в принципе они ничего не купили, то будут ждать оч. долго. Звоночек не хороший, всем "инвесторам" встать, и приготовиться на выход.
reus
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:47

  reus написав:Інвестори вимагають від «Київміськбуду» завершити будівництво ЖК «Медовий 2»
Прийняти в експлуатацію об’єкт повинні були наприкінці 2021 року, однак, цього досі не зробили, терміни вводу неодноразово переносились.
Зважаючи на те, що будівельна компанія вже протягом двох років не виконує зобов’язань щодо завершення будівництва, інвестори просять провести державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань та організувати роботу щодо введення в експлуатацію даного житлового комплексу.

https://bigkyiv.com.ua/investory-vymaga ... medovyj-2/
Наивный народ купил талон на талон и думает, что «Київміськбуд» им что-то должен.
С учетом того, что действует ВП, т. е. форс-мажор и что в принципе они ничего не купили, то будут ждать оч. долго. Звоночек не хороший, всем "инвесторам" встать, и приготовиться на выход.

Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.
airmax78
 
Повідомлень: 42073
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5158 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:55

Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:57

airmax78
Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали?
Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?
барабашов
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:59

  барабашов написав:airmax78
Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали?
Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?

Так в Дубліні ж :D
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32789
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 7700 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:03

  Bolt написав:
  Олежан написав:еще раз очередное доказательство что цены у нас давно пробили дно

в Китае за 255 баксов в месяц можно снять туалет с кроватью.
https://yap.ru/forum28/topic2589528.html

у нас же, за 255 баксов можно 2к в столице на ПОХ с новым ремонтом.

У нас 255 баксов(в месяц) кое-где считается хорошей ЗП🤦‍♂️

Ну именно работать за такие деньги никто не будет
Про зарплаты кассиров/охранников в АТБ не в курсе.
Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе.
барабашов
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:06

  Faceless написав:
  барабашов написав:airmax78
Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали?
Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?

Так в Дубліні ж :D

Купил/в прыймы пошёл/или родня там угол дала?
У него ж метров 350-... В Киеве жилой осталось? Кто то ж должен эти всё обслуживать и аренду собирать. Голосуху интересно он сдал?
барабашов
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:13

  барабашов написав:Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе
моя первая аренда хрущ две комнаты со школьным другом пополам. Через месяц он завел девушку и я сьехал что б им не мешать. с кем то жить в одной квартире нормально только для студентов, им море по колено. Старше 25 такое уже напряжно а за 30 невыносимо совсем. Не знаю как раньше в комуналках жили.

Диваны некисло подорожали, то что до войны было 7 с самой простой обивкой, уже 14. Окуеть. Если аренда останется 7к Ее рентабельность упадет до 3-4%
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17253
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.

Я купував, коли фактично ФК1 був готовий, залишилося ввести в експлуатацію. Ризики були мінімальні, але я був готовий до будь яких сценаріїв і прекрасно розумів що купив.
reus
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10832108331083410835>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5263103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15937732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2367)
20.03.2023 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.