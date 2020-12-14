Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как не убить мебель. ищите айтишника, дев+мал, дев+дев, кароч пару и не нанимаете уборщицу. они не готовят, а вся сантехника, ванна, унитазы и пр. покрываются защитным грязевым слоем, создавая армирующую защитную плёнку. пол, кстати тоже
Інвестори вимагають від «Київміськбуду» завершити будівництво ЖК «Медовий 2»
Прийняти в експлуатацію об’єкт повинні були наприкінці 2021 року, однак, цього досі не зробили, терміни вводу неодноразово переносились. Зважаючи на те, що будівельна компанія вже протягом двох років не виконує зобов’язань щодо завершення будівництва, інвестори просять провести державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань та організувати роботу щодо введення в експлуатацію даного житлового комплексу.
https://bigkyiv.com.ua/investory-vymaga ... medovyj-2/ Наивный народ купил талон на талон и думает, что «Київміськбуд» им что-то должен. С учетом того, что действует ВП, т. е. форс-мажор и что в принципе они ничего не купили, то будут ждать оч. долго. Звоночек не хороший, всем "инвесторам" встать, и приготовиться на выход.
reus написав:Інвестори вимагають від «Київміськбуду» завершити будівництво ЖК «Медовий 2»
Прийняти в експлуатацію об’єкт повинні були наприкінці 2021 року, однак, цього досі не зробили, терміни вводу неодноразово переносились. Зважаючи на те, що будівельна компанія вже протягом двох років не виконує зобов’язань щодо завершення будівництва, інвестори просять провести державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань та організувати роботу щодо введення в експлуатацію даного житлового комплексу.
https://bigkyiv.com.ua/investory-vymaga ... medovyj-2/ Наивный народ купил талон на талон и думает, что «Київміськбуд» им что-то должен. С учетом того, что действует ВП, т. е. форс-мажор и что в принципе они ничего не купили, то будут ждать оч. долго. Звоночек не хороший, всем "инвесторам" встать, и приготовиться на выход.
Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.
airmax78 Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали? Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?
барабашов написав:airmax78 Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали? Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?
у нас же, за 255 баксов можно 2к в столице на ПОХ с новым ремонтом.
У нас 255 баксов(в месяц) кое-где считается хорошей ЗП🤦♂️
Ну именно работать за такие деньги никто не будет Про зарплаты кассиров/охранников в АТБ не в курсе. Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе.
барабашов написав:airmax78 Унуноктий же не в этом комплексе(II серия), а в первой серии вроде что то купил? Там доки хоть дали? Кстати вы там рядом где-то, поедающего шницель со штруделем, его в кафе не видели, что то наш многодетный майор куда то с любимой ветки пропал?
Так в Дубліні ж
Купил/в прыймы пошёл/или родня там угол дала? У него ж метров 350-... В Киеве жилой осталось? Кто то ж должен эти всё обслуживать и аренду собирать. Голосуху интересно он сдал?
барабашов написав:Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе
моя первая аренда хрущ две комнаты со школьным другом пополам. Через месяц он завел девушку и я сьехал что б им не мешать. с кем то жить в одной квартире нормально только для студентов, им море по колено. Старше 25 такое уже напряжно а за 30 невыносимо совсем. Не знаю как раньше в комуналках жили.
Диваны некисло подорожали, то что до войны было 7 с самой простой обивкой, уже 14. Окуеть. Если аренда останется 7к Ее рентабельность упадет до 3-4%
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.