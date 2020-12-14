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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10832108331083410835
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:25

  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:36

  барабашов написав:
  Bolt написав:
  Олежан написав:еще раз очередное доказательство что цены у нас давно пробили дно

в Китае за 255 баксов в месяц можно снять туалет с кроватью.
https://yap.ru/forum28/topic2589528.html

у нас же, за 255 баксов можно 2к в столице на ПОХ с новым ремонтом.

У нас 255 баксов(в месяц) кое-где считается хорошей ЗП🤦‍♂️

Ну именно работать за такие деньги никто не будет

Ви здивуєтесь, но люди працюють і за мінімалку мінус податки... Навіть де інде є заборгованість по такій з.п(комунальні підприємства)...
Це добре, що вас не прижало, у житті бувають різні ситуації, дівчата хоч офіційно можуть поїхати за кордон, а з хлопцями складніше...
п.с. В АТБ доречі вже немає реклами "потрібні на роботу спеціалісти", напевне немає потреби, да і працювати там м'яко кажучі складно, деякі навіть першу з.п. не отримували і кидали, бо пряма мова: "ноги протянуть можна от нагрузки"...
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:55

  fler написав:
  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).

Є дві категорії "інвесторів". Одні розуміють всю глибину глибин, а інші ні. Але обидві категорії розраховують на те, що держава/влада буде вимушена допомогти тому, що боїться протестів. Яскравий приклад дім ЖК Мега-сіті Вайцеховського, який збудували на колекторі і порушили все можливе. Там періодично вирубають світло, але люди блокують вулицю і все відновлюють. Порошенко у всій час, навіть закон змінив, щоб виплатити "вкладикам" небанківської фінансової установи "Михайлівський" тому, що боявся протестів. Заплатили за все платники податків. Більше того практично всі забудовники будують з порушеннями законодавства і розраховують на те, що "інвестори" будуть протестувати, якщо влада буде блокувати будівництво.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:05

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:В полевых условиях, по принятой армейской методике подсчета, потери обороняющейся стороны втрое меньше, чем у наступающей.
В городских условиях, соотношние 1 к 7.
Если еще учесть "жуковские" забросы пушечным мясом, то в реалиях еще больше.
В Мариуполе и Соледаре+Бахмуте, полагаю, соотношение намного выше нормативного.

Николай, вы военный? Есть теории, их много, и есть практика. Про Мариуполь не знаю, а в Бахмуте все немножко не так, как рассказывают в подконтрольных СМИ.
А забросами мясом, когда чуть ли не загранотряд стоит за зеками, россиянцы решают сразу несколько задач: во-1х избавляются от уголовников по тяжелым статьям и освобождают тюрьмы (вполне возможно, что под "политических"), во-2х разгружают бюджет, в-3х, даже если 1:3, то -30000 ЗК= -10000 лучших и мотивированных(


Нет, не военный.
В институте была военная кафедра, кое что помню из того что на ней было.
Про соотношение как раз помню.
Вполне допускаю, что в СМИ нет правды. А где она есть и стоит ли сейчас ее предавать гласности? Ведь данные о потерях ЗСУ не публикуют и может это сейчас имеет смысл?
Про то, что делает параша - с Вами согласен,но какая альтернатива?
У меня друг уже год воюет - пока т-т-т, но много тех кто с ним был погиб, да.
Но как это относится к нераскрытой статистике?
rjkz
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