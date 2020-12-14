Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе
моя первая аренда хрущ две комнаты со школьным другом пополам. Через месяц он завел девушку и я сьехал что б им не мешать. с кем то жить в одной квартире нормально только для студентов, им море по колено. Старше 25 такое уже напряжно а за 30 невыносимо совсем. Не знаю как раньше в комуналках жили.
Диваны некисло подорожали, то что до войны было 7 с самой простой обивкой, уже 14. Окуеть. Если аренда останется 7к Ее рентабельность упадет до 3-4%
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство
Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
у нас же, за 255 баксов можно 2к в столице на ПОХ с новым ремонтом.
У нас 255 баксов(в месяц) кое-где считается хорошей ЗП🤦♂️
Ну именно работать за такие деньги никто не будет
Ви здивуєтесь, но люди працюють і за мінімалку мінус податки... Навіть де інде є заборгованість по такій з.п(комунальні підприємства)... Це добре, що вас не прижало, у житті бувають різні ситуації, дівчата хоч офіційно можуть поїхати за кордон, а з хлопцями складніше... п.с. В АТБ доречі вже немає реклами "потрібні на роботу спеціалісти", напевне немає потреби, да і працювати там м'яко кажучі складно, деякі навіть першу з.п. не отримували і кидали, бо пряма мова: "ноги протянуть можна от нагрузки"...
Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство
Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
Є дві категорії "інвесторів". Одні розуміють всю глибину глибин, а інші ні. Але обидві категорії розраховують на те, що держава/влада буде вимушена допомогти тому, що боїться протестів. Яскравий приклад дім ЖК Мега-сіті Вайцеховського, який збудували на колекторі і порушили все можливе. Там періодично вирубають світло, але люди блокують вулицю і все відновлюють. Порошенко у всій час, навіть закон змінив, щоб виплатити "вкладикам" небанківської фінансової установи "Михайлівський" тому, що боявся протестів. Заплатили за все платники податків. Більше того практично всі забудовники будують з порушеннями законодавства і розраховують на те, що "інвестори" будуть протестувати, якщо влада буде блокувати будівництво.
somilitark Sommi, я знаю об уровне реальных оплат в госсекторе и в системе ВО, где все, кроме тех, кто лижет зад команде нового молодого ректора и не учит студентов "дорогих" специальностей(по цене за курс) имеют на руки 5400 часто и ждут с нетерпением пенсию или смерть. Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой, в АТБ кассирша разве что на тебя не орёт как в гастрономе 35 лет назад, и ей на культурное обслуживание население посрать-насрать Болт тоже писал, что ищет работу стул давить, а лучше кресло, за 10+кгрн часа три в день, а не кайлом махать или баранку крутить сверхурочно без доплаты, за тот же бакшиш. В эту же степь идут все квартиры кроме как у Флуя за три копейки, пока там клей и шуруп на двустороннем скотче что то держать будет - никто там даже банку краски или рулончик обоек не потратит на лоскомарафет для обедневших эстетов. Тем более новую стиралку/варочную панель/кондёр/ЖК на 55дюймов покупать им не будет, всё новьё тем более в новострое сдаётся за уе, пусть и с дисконтом, а не за подачку на куриные лапки и пшоно по акции.
барабашов написав:somilitark Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой,
Працюють люди з нормальним навантаженням за 7-8000, все залежить від життєвих обставин. Люди стараються навіть, бо є ще гірші варіанти по роботі, або є варіант, що роботи взагалі ніякої немає, на будь які гроші. Бачив зовсім молодих дівчат, прибирали подвір'я, бабулі в них питали: що Вас заставило вдягнути спецодяг і в столиці мести вулицю? Вони чесно відповідали, що переселенки зі сходу, живуть в гуртожитку, продаватися папікам не хочуть, вони пішли на біржу праці, і там сказали, що іншої роботи для них немає, вони і пішли мити вулицю і прибирати сходи, поки так, а далі буде видно. Нажаль війна це і автоматом в економіці біда, багато хто вже спустився в соціальній драбині і радіють малому, працюють і дякують державі і Богу, за то що просто живі, деякі ще на понтах, але я гадаю, що послєвоєнне життя буде ще гірше ніж зараз, тому треба радіти сьогодняшньому рівню і бути готовим до його погіршення, можливо це і добре, що деякі категорії осіб можуть дозволити ще собі розчепирені пальця і пустити пилюку в очі багатством, але жирок потроху спадає і скоро майже всім буде не до понтів. А як приберуть західну допомогу, то Уряду прийдеться закручувати гайки ще більше, це реальність, яку не всі поки що усвідомлюють... Для ринка нерухомості це теж мінус, бо зараз явно всім не до капітальних покупок і витрат, бо на носі ще менші доходи і більші ціни... Стосовно сертифікатів на житло, так це ж чиста емісія, не думаю, що прикладів купівлі буде багато, бо Уряд трохи грає в популізм, ну немає зараз ресурсів впроваджувати такі затратні проекти(((
somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.