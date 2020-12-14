Додано: Пон 20 бер, 2023 15:49

барабашов написав: somilitark

Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой, Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой,

Працюють люди з нормальним навантаженням за 7-8000, все залежить від життєвих обставин. Люди стараються навіть, бо є ще гірші варіанти по роботі, або є варіант, що роботи взагалі ніякої немає, на будь які гроші.Бачив зовсім молодих дівчат, прибирали подвір'я, бабулі в них питали: що Вас заставило вдягнути спецодяг і в столиці мести вулицю?Вони чесно відповідали, що переселенки зі сходу, живуть в гуртожитку, продаватися папікам не хочуть, вони пішли на біржу праці, і там сказали, що іншої роботи для них немає, вони і пішли мити вулицю і прибирати сходи, поки так, а далі буде видно.Нажаль війна це і автоматом в економіці біда, багато хто вже спустився в соціальній драбині і радіють малому, працюють і дякують державі і Богу, за то що просто живі, деякі ще на понтах, але я гадаю, що послєвоєнне життя буде ще гірше ніж зараз, тому треба радіти сьогодняшньому рівню і бути готовим до його погіршення, можливо це і добре, що деякі категорії осіб можуть дозволити ще собі розчепирені пальця і пустити пилюку в очі багатством, але жирок потроху спадає і скоро майже всім буде не до понтів.А як приберуть західну допомогу, то Уряду прийдеться закручувати гайки ще більше, це реальність, яку не всі поки що усвідомлюють...Для ринка нерухомості це теж мінус, бо зараз явно всім не до капітальних покупок і витрат, бо на носі ще менші доходи і більші ціни...Стосовно сертифікатів на житло, так це ж чиста емісія, не думаю, що прикладів купівлі буде багато, бо Уряд трохи грає в популізм, ну немає зараз ресурсів впроваджувати такі затратні проекти(((