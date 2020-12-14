|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:13
барабашов написав:
Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе
моя первая аренда хрущ две комнаты со школьным другом пополам. Через месяц он завел девушку и я сьехал что б им не мешать. с кем то жить в одной квартире нормально только для студентов, им море по колено. Старше 25 такое уже напряжно а за 30 невыносимо совсем. Не знаю как раньше в комуналках жили.
Диваны некисло подорожали, то что до войны было 7 с самой простой обивкой, уже 14. Окуеть. Если аренда останется 7к Ее рентабельность упадет до 3-4%
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 20 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17253
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2119 раз.
- Подякували: 3014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:21
airmax78 написав:
Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.
Я купував, коли фактично ФК1 був готовий, залишилося ввести в експлуатацію. Ризики були мінімальні, але я був готовий до будь яких сценаріїв і прекрасно розумів що купив.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 1413 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:25
Чукча2 написав:
Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство
Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3665
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:55
fler написав: Чукча2 написав:
Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство
Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
Є дві категорії "інвесторів". Одні розуміють всю глибину глибин, а інші ні. Але обидві категорії розраховують на те, що держава/влада буде вимушена допомогти тому, що боїться протестів. Яскравий приклад дім ЖК Мега-сіті Вайцеховського, який збудували на колекторі і порушили все можливе. Там періодично вирубають світло, але люди блокують вулицю і все відновлюють. Порошенко у всій час, навіть закон змінив, щоб виплатити "вкладикам" небанківської фінансової установи "Михайлівський" тому, що боявся протестів. Заплатили за все платники податків. Більше того практично всі забудовники будують з порушеннями законодавства і розраховують на те, що "інвестори" будуть протестувати, якщо влада буде блокувати будівництво.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 1413 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:26
fler написав: Чукча2 написав:
Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство
Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1692
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 834 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:57
Richi
,
Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
Можна вам продати свою квартиру на Печерську?
100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол.
Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8738
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1939 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:58
Richi написав: fler написав: Чукча2 написав:
Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство
Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
Якщо люди платять податки, а потім приходять в казино, то держава повинна теж подбати про компенсацію втрат?
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4187
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:12
adeges
Где в ЕС или просто не в странах 3-4го мира вводят такие объекты в эксплуатацию через ручной суд, а в коммуникации врезаются как и где хотят(наверно вообще без материальной заинтересованности со стороны начальства этих ГОРводоканалов), без соблюдения ТУ и прочих норм (и потом бетонируют место врезок намертво)?
Свет же Ахметыч так воровать не даёт, типа накинули "крючки" на проходящий мимо дома ЛЭП 330 и напрямую без счётчиков все плиты с лифтами и кондёрами запитали?
Газ в МегаСити кстати заходит или как они отапливаются?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3074
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1197
|5263122
|
|
|23607
|15937773
|
|
|3
|5366
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|