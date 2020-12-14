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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10831108321083310834
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:13

  барабашов написав:Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе
моя первая аренда хрущ две комнаты со школьным другом пополам. Через месяц он завел девушку и я сьехал что б им не мешать. с кем то жить в одной квартире нормально только для студентов, им море по колено. Старше 25 такое уже напряжно а за 30 невыносимо совсем. Не знаю как раньше в комуналках жили.

Диваны некисло подорожали, то что до войны было 7 с самой простой обивкой, уже 14. Окуеть. Если аренда останется 7к Ее рентабельность упадет до 3-4%
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.

Я купував, коли фактично ФК1 був готовий, залишилося ввести в експлуатацію. Ризики були мінімальні, але я був готовий до будь яких сценаріїв і прекрасно розумів що купив.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:25

  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:55

  fler написав:
  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).

Є дві категорії "інвесторів". Одні розуміють всю глибину глибин, а інші ні. Але обидві категорії розраховують на те, що держава/влада буде вимушена допомогти тому, що боїться протестів. Яскравий приклад дім ЖК Мега-сіті Вайцеховського, який збудували на колекторі і порушили все можливе. Там періодично вирубають світло, але люди блокують вулицю і все відновлюють. Порошенко у всій час, навіть закон змінив, щоб виплатити "вкладикам" небанківської фінансової установи "Михайлівський" тому, що боявся протестів. Заплатили за все платники податків. Більше того практично всі забудовники будують з порушеннями законодавства і розраховують на те, що "інвестори" будуть протестувати, якщо влада буде блокувати будівництво.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:26

  fler написав:
  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).

Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:57

Richi ,

Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Можна вам продати свою квартиру на Печерську?
100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол.
Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:58

  Richi написав:
  fler написав:
  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).

Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Якщо люди платять податки, а потім приходять в казино, то держава повинна теж подбати про компенсацію втрат?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:12

adeges
Где в ЕС или просто не в странах 3-4го мира вводят такие объекты в эксплуатацию через ручной суд, а в коммуникации врезаются как и где хотят(наверно вообще без материальной заинтересованности со стороны начальства этих ГОРводоканалов), без соблюдения ТУ и прочих норм (и потом бетонируют место врезок намертво)?
Свет же Ахметыч так воровать не даёт, типа накинули "крючки" на проходящий мимо дома ЛЭП 330 и напрямую без счётчиков все плиты с лифтами и кондёрами запитали?
Газ в МегаСити кстати заходит или как они отапливаются?
барабашов
 
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