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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10832108331083410835>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:13

  барабашов написав:Витальян кстати писал, что в начале 00ж он при зарплате полторы тыщи снимал квартиру вскладчину(покомнатно) в Киеве за тысячу целиком. Про количество комнат не в курсе
моя первая аренда хрущ две комнаты со школьным другом пополам. Через месяц он завел девушку и я сьехал что б им не мешать. с кем то жить в одной квартире нормально только для студентов, им море по колено. Старше 25 такое уже напряжно а за 30 невыносимо совсем. Не знаю как раньше в комуналках жили.

Диваны некисло подорожали, то что до войны было 7 с самой простой обивкой, уже 14. Окуеть. Если аренда останется 7к Ее рентабельность упадет до 3-4%
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 бер, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.

Я купував, коли фактично ФК1 був готовий, залишилося ввести в експлуатацію. Ризики були мінімальні, але я був готовий до будь яких сценаріїв і прекрасно розумів що купив.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:25

  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:55

  fler написав:
  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).

Є дві категорії "інвесторів". Одні розуміють всю глибину глибин, а інші ні. Але обидві категорії розраховують на те, що держава/влада буде вимушена допомогти тому, що боїться протестів. Яскравий приклад дім ЖК Мега-сіті Вайцеховського, який збудували на колекторі і порушили все можливе. Там періодично вирубають світло, але люди блокують вулицю і все відновлюють. Порошенко у всій час, навіть закон змінив, щоб виплатити "вкладикам" небанківської фінансової установи "Михайлівський" тому, що боявся протестів. Заплатили за все платники податків. Більше того практично всі забудовники будують з порушеннями законодавства і розраховують на те, що "інвестори" будуть протестувати, якщо влада буде блокувати будівництво.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:26

  fler написав:
  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).

Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:57

Richi ,

Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Можна вам продати свою квартиру на Печерську?
100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол.
Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:58

  Richi написав:
  fler написав:
  Чукча2 написав:Я тут ранее скидывал инфо, что они считай банкроты и народ собирает петицию , что бы вмешалось государство

Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники? Нехай стягують із забудовників через суд згідно з законодавством або домовляються із забудовником іншим чином (кнутом чи пряником, неважливо).

Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Якщо люди платять податки, а потім приходять в казино, то держава повинна теж подбати про компенсацію втрат?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:12

adeges
Где в ЕС или просто не в странах 3-4го мира вводят такие объекты в эксплуатацию через ручной суд, а в коммуникации врезаются как и где хотят(наверно вообще без материальной заинтересованности со стороны начальства этих ГОРводоканалов), без соблюдения ТУ и прочих норм (и потом бетонируют место врезок намертво)?
Свет же Ахметыч так воровать не даёт, типа накинули "крючки" на проходящий мимо дома ЛЭП 330 и напрямую без счётчиков все плиты с лифтами и кондёрами запитали?
Газ в МегаСити кстати заходит или как они отапливаются?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:47

  airmax78 написав:
  reus написав:Інвестори вимагають від «Київміськбуду» завершити будівництво ЖК «Медовий 2»
Прийняти в експлуатацію об’єкт повинні були наприкінці 2021 року, однак, цього досі не зробили, терміни вводу неодноразово переносились.
Зважаючи на те, що будівельна компанія вже протягом двох років не виконує зобов’язань щодо завершення будівництва, інвестори просять провести державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань та організувати роботу щодо введення в експлуатацію даного житлового комплексу.

https://bigkyiv.com.ua/investory-vymaga ... medovyj-2/
Наивный народ купил талон на талон и думает, что «Київміськбуд» им что-то должен.
С учетом того, что действует ВП, т. е. форс-мажор и что в принципе они ничего не купили, то будут ждать оч. долго. Звоночек не хороший, всем "инвесторам" встать, и приготовиться на выход.

Ви ж самі свого часу купували такий саме талон на талон у того ж самого Київміськбуду.

"это было другое" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:50

  Richi написав:
  fler написав:Не розумію, до чого тут держава (у сенсі кошти платників податків). Іншими словами, чому "весь народ" має відшкодувати умовному "батальону Монако" кошти, які у них вкрали забудовники?

Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве.

Люди сплачують податки, тому що хочуть отримувати пенсії, пільги, субсидії тощо, хочуть користуватися нормальною інфраструктурою (автошляхами, мостами, комунікаціями і т.д).
  Richi написав:Почему гражданин должен вникать ..., проверять ... и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом...?

Може і не вникати, його ніхто не змушує, це його вільний вибір. Тому що громадянин підписав договір з організацією, а не з державою в особі всіх платників податків. Організація (а не держава) отримала його кошти і зобов’язалася збудувати йому житло. Тому нехай з організації і запитує, а не з платників податків (держави).
fler
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