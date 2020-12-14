Додано: Пон 20 бер, 2023 18:52

Richi написав: Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся? Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?

Хочешь гарантий, покупай в ФРГ за 10 к. ойро за метр. Нет никаких проблем заплатить 100 долларов профильному юристу, и он растолкует, за что платишь, и какие гарантии. На сегодня законом не запрещены такие сделки. Никто никого не заставляет расставаться со своими деньгами. ТОВка, согласно закону несет ответственность своим УФ и все. В договоре, который подписывает "инвестор" четко обозначено, что никто никому ничего не должен, квартиру продадут, если захотят и естественно, если построят дом. Вопрос, почему налогоплательщики должны оплачивать чьи-то бизнес потери? Это проблема должна быть только "инвестора". Вон в банке США, Шерон Стоун потеряла 50% своего состояния, вышла на сцену поплакала и все, не рассказывала, что ей должно государство. А у нас инвесторам должны оплачивать их глупые поступки налогоплательщики!? Смешно.