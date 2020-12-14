Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
Можна вам продати свою квартиру на Печерську? 100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол. Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте.
Не нужно сравнивать себя и застройщика. Как пример - если у вас возьмёт деньги человек и не выполнит свои обязательства по договору, то ему ничего не будет. А если этот же человек возьмёт деньги и заключит договор от имени организации и не выполнит, то его посадят. Это реальный кейс, без обсуждения. Так что не путайте организацию и частное лицо.
Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
Якщо люди платять податки, а потім приходять в казино, то держава повинна теж подбати про компенсацію втрат?
Т.е. Вы сравниваете строительную организацию с казино? Вы нормальный?
Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
Наверно надо все таки разделять. Если стройка заморожена потому что документы липовые, нарушение законов в процессе и всякое такое - да гос органы должны были вмешиваться следить и значит государство чего то обязано. А если компаха собрала бабло, законно, и свалила в даль - ну тут уже дело самих обманутых.
Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?
Хочешь гарантий, покупай в ФРГ за 10 к. ойро за метр. Нет никаких проблем заплатить 100 долларов профильному юристу, и он растолкует, за что платишь, и какие гарантии. На сегодня законом не запрещены такие сделки. Никто никого не заставляет расставаться со своими деньгами. ТОВка, согласно закону несет ответственность своим УФ и все. В договоре, который подписывает "инвестор" четко обозначено, что никто никому ничего не должен, квартиру продадут, если захотят и естественно, если построят дом. Вопрос, почему налогоплательщики должны оплачивать чьи-то бизнес потери? Это проблема должна быть только "инвестора". Вон в банке США, Шерон Стоун потеряла 50% своего состояния, вышла на сцену поплакала и все, не рассказывала, что ей должно государство. А у нас инвесторам должны оплачивать их глупые поступки налогоплательщики!? Смешно.
Востаннє редагувалось reus в Пон 20 бер, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
если у вас возьмёт деньги человек и не выполнит свои обязательства по договору, то ему ничего не будет. А если этот же человек возьмёт деньги и заключит договор от имени организации и не выполнит, то его посадят. Это реальный кейс, без обсуждения.
У нас тут полфорума юристов, может помогут? Как помню я, решающее значение будет иметь намерение. Не смог или заведомо знал, что не будет выполнять обязательства и допустил мошенничество. И был ли уполномочен представлять организацию, или таки обманывал. Но можем и не обсуждать.
Я быстро получил права на собственность. Прежде, чем покупать, я досконально изучил вопрос и конкретную ситуацию. Риски были, но минимальные. Когда покупаешь вторичку, то тоже может вылезти нежданчик. В Украине нет 100% гарантии, при покупке, что на первичке, что на вторичке. Риск есть всегда, вопрос только насколько он высокий или низкий.