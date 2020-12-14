RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10832108331083410835
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:01

  Hotab написав:Richi ,

Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Можна вам продати свою квартиру на Печерську?
100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол.
Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте. :lol:

Не нужно сравнивать себя и застройщика. Как пример - если у вас возьмёт деньги человек и не выполнит свои обязательства по договору, то ему ничего не будет. А если этот же человек возьмёт деньги и заключит договор от имени организации и не выполнит, то его посадят. Это реальный кейс, без обсуждения.
Так что не путайте организацию и частное лицо.
Richi
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 25.09.08
Подякував: 817 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:09

  adeges написав:
  Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Якщо люди платять податки, а потім приходять в казино, то держава повинна теж подбати про компенсацію втрат?

Т.е. Вы сравниваете строительную организацию с казино? Вы нормальный?
Richi
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 25.09.08
Подякував: 817 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:26

  Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Наверно надо все таки разделять.
Если стройка заморожена потому что документы липовые, нарушение законов в процессе и всякое такое - да гос органы должны были вмешиваться следить и значит государство чего то обязано.
А если компаха собрала бабло, законно, и свалила в даль - ну тут уже дело самих обманутых.
vano80
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 17.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все уже знают про панику инвесторов жк Голосеевская долина?
Инвесторы опасаются, что останутся без квартир

https://nerukhomi.ua/news/obektyi/inves ... vartir.htm

это не спам
Феодал
 
Повідомлень: 314
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?

Хочешь гарантий, покупай в ФРГ за 10 к. ойро за метр. Нет никаких проблем заплатить 100 долларов профильному юристу, и он растолкует, за что платишь, и какие гарантии. На сегодня законом не запрещены такие сделки. Никто никого не заставляет расставаться со своими деньгами. ТОВка, согласно закону несет ответственность своим УФ и все. В договоре, который подписывает "инвестор" четко обозначено, что никто никому ничего не должен, квартиру продадут, если захотят и естественно, если построят дом. Вопрос, почему налогоплательщики должны оплачивать чьи-то бизнес потери? Это проблема должна быть только "инвестора". Вон в банке США, Шерон Стоун потеряла 50% своего состояния, вышла на сцену поплакала и все, не рассказывала, что ей должно государство. А у нас инвесторам должны оплачивать их глупые поступки налогоплательщики!? Смешно.
Востаннє редагувалось reus в Пон 20 бер, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:56

Richi ,

если у вас возьмёт деньги человек и не выполнит свои обязательства по договору, то ему ничего не будет. А если этот же человек возьмёт деньги и заключит договор от имени организации и не выполнит, то его посадят. Это реальный кейс, без обсуждения.



У нас тут полфорума юристов, может помогут?
Как помню я, решающее значение будет иметь намерение. Не смог или заведомо знал, что не будет выполнять обязательства и допустил мошенничество. И был ли уполномочен представлять организацию, или таки обманывал. Но можем и не обсуждать.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8741
З нами з: 15.02.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1939 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:"это было другое"

Я быстро получил права на собственность. Прежде, чем покупать, я досконально изучил вопрос и конкретную ситуацию. Риски были, но минимальные. Когда покупаешь вторичку, то тоже может вылезти нежданчик. В Украине нет 100% гарантии, при покупке, что на первичке, что на вторичке. Риск есть всегда, вопрос только насколько он высокий или низкий.
reus
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:05

  Hotab написав:Richi ,

Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Можна вам продати свою квартиру на Печерську?
100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол.
Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте. :lol:


Немного разные вещи - соблюдение законности сделки и защита инвестиций.
Инвестиции подразумевают риск.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14329
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7550 раз.
Подякували: 4557 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 10832108331083410835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reus і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5263125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15937796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2373)
20.03.2023 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.