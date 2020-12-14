RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10833108341083510836>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:01

  Hotab написав:Richi ,

Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Можна вам продати свою квартиру на Печерську?
100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол.
Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте. :lol:

Не нужно сравнивать себя и застройщика. Как пример - если у вас возьмёт деньги человек и не выполнит свои обязательства по договору, то ему ничего не будет. А если этот же человек возьмёт деньги и заключит договор от имени организации и не выполнит, то его посадят. Это реальный кейс, без обсуждения.
Так что не путайте организацию и частное лицо.
Richi
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 25.09.08
Подякував: 817 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:09

  adeges написав:
  Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Якщо люди платять податки, а потім приходять в казино, то держава повинна теж подбати про компенсацію втрат?

Т.е. Вы сравниваете строительную организацию с казино? Вы нормальный?
Richi
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 25.09.08
Подякував: 817 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:26

  Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Наверно надо все таки разделять.
Если стройка заморожена потому что документы липовые, нарушение законов в процессе и всякое такое - да гос органы должны были вмешиваться следить и значит государство чего то обязано.
А если компаха собрала бабло, законно, и свалила в даль - ну тут уже дело самих обманутых.
vano80
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 17.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все уже знают про панику инвесторов жк Голосеевская долина?
Инвесторы опасаются, что останутся без квартир

https://nerukhomi.ua/news/obektyi/inves ... vartir.htm

это не спам
Феодал
 
Повідомлень: 314
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?

Хочешь гарантий, покупай в ФРГ за 10 к. ойро за метр. Нет никаких проблем заплатить 100 долларов профильному юристу, и он растолкует, за что платишь, и какие гарантии. На сегодня законом не запрещены такие сделки. Никто никого не заставляет расставаться со своими деньгами. ТОВка, согласно закону несет ответственность своим УФ и все. В договоре, который подписывает "инвестор" четко обозначено, что никто никому ничего не должен, квартиру продадут, если захотят и естественно, если построят дом. Вопрос, почему налогоплательщики должны оплачивать чьи-то бизнес потери? Это проблема должна быть только "инвестора". Вон в банке США, Шерон Стоун потеряла 50% своего состояния, вышла на сцену поплакала и все, не рассказывала, что ей должно государство. А у нас инвесторам должны оплачивать их глупые поступки налогоплательщики!? Смешно.
Востаннє редагувалось reus в Пон 20 бер, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:56

Richi ,

если у вас возьмёт деньги человек и не выполнит свои обязательства по договору, то ему ничего не будет. А если этот же человек возьмёт деньги и заключит договор от имени организации и не выполнит, то его посадят. Это реальный кейс, без обсуждения.



У нас тут полфорума юристов, может помогут?
Как помню я, решающее значение будет иметь намерение. Не смог или заведомо знал, что не будет выполнять обязательства и допустил мошенничество. И был ли уполномочен представлять организацию, или таки обманывал. Но можем и не обсуждать.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8741
З нами з: 15.02.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1939 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:"это было другое"

Я быстро получил права на собственность. Прежде, чем покупать, я досконально изучил вопрос и конкретную ситуацию. Риски были, но минимальные. Когда покупаешь вторичку, то тоже может вылезти нежданчик. В Украине нет 100% гарантий, при покупке, что на первичке, что на вторичке. Риск есть всегда, вопрос только насколько он высокий или низкий.
Востаннє редагувалось reus в Пон 20 бер, 2023 19:23, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:05

  Hotab написав:Richi ,

Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Можна вам продати свою квартиру на Печерську?
100 кВ.метра, ціна всього 10 т дол.
Комісія ріелторам нуль, бо своя. Плата нотаріусу нуль, бо теж мій. Тільки чур документи не перевіряйте. :lol:


Немного разные вещи - соблюдение законности сделки и защита инвестиций.
Инвестиции подразумевают риск.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14329
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7551 раз.
Подякували: 4557 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:12

  vano80 написав:
  Richi написав:Может потому, что люди платят налоги и разрешения на строительство, контроль и пр. должно быть на государстве. Почему гражданин должен вникать в суть разрешительных документов, проверять их с адвокатом и ставить под сомнения любые действия организации, которая строит дом в 100 этажей в центре столицы? Вам вообще не кажется это абсурдным – платить налоги и самим заниматься проверкой всего и вся?


Наверно надо все таки разделять.
Если стройка заморожена потому что документы липовые, нарушение законов в процессе и всякое такое - да гос органы должны были вмешиваться следить и значит государство чего то обязано.
А если компаха собрала бабло, законно, и свалила в даль - ну тут уже дело самих обманутых.

Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
reus
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 21.03.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:31

  reus написав:
  Прохожий написав:"это было другое"

Я быстро получил права на собственность. Прежде, чем покупать, я досконально изучил вопрос и конкретную ситуацию. Риски были, но минимальные. Когда покупаешь вторичку, то тоже может вылезти нежданчик. В Украине нет 100% гарантий, при покупке, что на первичке, что на вторичке. Риск есть всегда, вопрос только насколько он высокий или низкий.

согласен
кстати "сюрпризы" при покупке вторички еще те бывают
Прохожий
 
Повідомлень: 13014
З нами з: 05.06.13
Подякував: 893 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10833108341083510836>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5263151
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15937851
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5371
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.