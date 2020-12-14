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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 бер, 2023 19:32
reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:33
Vadim_ написав: reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций
?
по-пу-лизм
в данном случае не инвестиции а депозиты)
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:46
Vadim_ написав: reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?
Очевидно, что государству выгодно, чтобы вкладчики несли деньги в банки, поэтому сделали фонд гарантирования вкладов. Первичка, пока дикий рынок, с высокими рисками. Поэтому банки не связываются с этим.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:49
Vadim_ написав: reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?
Вообще то защищаются только те депозиты, из которых идут отчисления в фонд гарантирования вкладов, ну и плюс банки под надзором НБУ.
Вклады в финансовые компании точно также на свой страх и риск.
Застройщики, особенно в Киеве - это по видимому Дикий Запад, что государство не берется заниматься благотворительностью, понимая какие делки крутятся на этом рынке и какие убытки нужно покрывать.
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