Додано: Пон 20 бер, 2023 21:21

reus написав: Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же. Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.

У Воцеховского сколько проблемных объектов? Я не в теме, но что-то около 40. Они все появились не за один день и правоохранительные органы в лице государства об этом знали. Т.е. с их молчаливого согласия всё это продолжалось. Вы считаете, что можно крутиться на этой карусели бесконечно: Войцеховский собирает деньги > часть заносит в проверяющие органы > государство закрывает глаза > люди теряют деньги не имея ни какой защиты и так до бесконечности?Если что, то я в инвестиционную невидимость вообще ни разу и не рядом. Против чтобы из моего кармана, как налогоплательщика оплачивали чей-то банкет, но как остановить этот беспредел если люди не будут требовать регулирования от государства, что по сути является его прямой обязанностью. У государства всего одна функция - делать жизнь людей лучше.P.S. А чё за определение ``инвестиционная недвижимость``? Там так и написано: ``Инвестиционный фонд невидимости``?