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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10834108351083610837>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:32

  reus написав:Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.

Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:33

  Vadim_ написав:
  reus написав:Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.

Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?

по-пу-лизм

в данном случае не инвестиции а депозиты)
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:46

  Vadim_ написав:
  reus написав:Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.

Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?

Очевидно, что государству выгодно, чтобы вкладчики несли деньги в банки, поэтому сделали фонд гарантирования вкладов. Первичка, пока дикий рынок, с высокими рисками. Поэтому банки не связываются с этим.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:49

  Vadim_ написав:
  reus написав:Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.

Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?

Вообще то защищаются только те депозиты, из которых идут отчисления в фонд гарантирования вкладов, ну и плюс банки под надзором НБУ.
Вклады в финансовые компании точно также на свой страх и риск.
Застройщики, особенно в Киеве - это по видимому Дикий Запад, что государство не берется заниматься благотворительностью, понимая какие делки крутятся на этом рынке и какие убытки нужно покрывать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:15

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:21

  reus написав:Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.

У Воцеховского сколько проблемных объектов? Я не в теме, но что-то около 40. Они все появились не за один день и правоохранительные органы в лице государства об этом знали. Т.е. с их молчаливого согласия всё это продолжалось. Вы считаете, что можно крутиться на этой карусели бесконечно: Войцеховский собирает деньги > часть заносит в проверяющие органы > государство закрывает глаза > люди теряют деньги не имея ни какой защиты и так до бесконечности?
Если что, то я в инвестиционную невидимость вообще ни разу и не рядом. Против чтобы из моего кармана, как налогоплательщика оплачивали чей-то банкет, но как остановить этот беспредел если люди не будут требовать регулирования от государства, что по сути является его прямой обязанностью. У государства всего одна функция - делать жизнь людей лучше.
P.S. А чё за определение ``инвестиционная недвижимость``? Там так и написано: ``Инвестиционный фонд невидимости``?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:50

  Richi написав:
  reus написав:Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.

У Воцеховского сколько проблемных объектов? Я не в теме, но что-то около 40. Они все появились не за один день и правоохранительные органы в лице государства об этом знали. Т.е. с их молчаливого согласия всё это продолжалось. Вы считаете, что можно крутиться на этой карусели бесконечно: Войцеховский собирает деньги > часть заносит в проверяющие органы > государство закрывает глаза > люди теряют деньги не имея ни какой защиты и так до бесконечности?
Если что, то я в инвестиционную невидимость вообще ни разу и не рядом. Против чтобы из моего кармана, как налогоплательщика оплачивали чей-то банкет, но как остановить этот беспредел если люди не будут требовать регулирования от государства, что по сути является его прямой обязанностью. У государства всего одна функция - делать жизнь людей лучше.
P.S. А чё за бредовое определение ``инвестиционная недвижимость``? Там так и написано: ``Инвестиционный фонд невидимости``?

Коррупция присутствует в т. ч. и в строительной отрасли. К сожалению, пока такие реалии, но это не значит, что налогоплательщик из-за этого, должен оплачивать убытки "инвесторов"
А у государства другие функции, одна из которых не делать жизнь людей лучше, (это совковая пропаганда), а создавать условия, при которых человек сам себе мог делать жизнь лучше. А содержать государство должно пенсионеров и инвалидов, остальные сами должны зарабатывать, но и понятно, что должно финансировать армию и другие гос. институции.
В Украинских реалиях "инвестиционная недвижимость" это покупка у ТОВки обещания построить и продать "инвестору" недвижимость. До недавнего, такой бизнес процветал, сейчас будущее его весьма туманное.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...
Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:36

  somilitark написав:Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...
Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...

Не може бути дорожче - у людей грошей немає.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подешевшало, аж гай шумить:

https://ua.m2bomber.com/obj/1080324937/ ... uka-evgena
Faceless
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