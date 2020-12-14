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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 бер, 2023 19:32
reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?
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Vadim_
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:33
Vadim_ написав: reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций
?
по-пу-лизм
в данном случае не инвестиции а депозиты)
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:46
Vadim_ написав: reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?
Очевидно, что государству выгодно, чтобы вкладчики несли деньги в банки, поэтому сделали фонд гарантирования вкладов. Первичка, пока дикий рынок, с высокими рисками. Поэтому банки не связываются с этим.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 19:49
Vadim_ написав: reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
Почему, зачем депозитчиков защищает государство, и на военное и послевоенное положение увеличило суммы гарантированных инвестиций?
Вообще то защищаются только те депозиты, из которых идут отчисления в фонд гарантирования вкладов, ну и плюс банки под надзором НБУ.
Вклады в финансовые компании точно также на свой страх и риск.
Застройщики, особенно в Киеве - это по видимому Дикий Запад, что государство не берется заниматься благотворительностью, понимая какие делки крутятся на этом рынке и какие убытки нужно покрывать.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 21:15
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Додано: Пон 20 бер, 2023 21:21
reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
У Воцеховского сколько проблемных объектов? Я не в теме, но что-то около 40. Они все появились не за один день и правоохранительные органы в лице государства об этом знали. Т.е. с их молчаливого согласия всё это продолжалось. Вы считаете, что можно крутиться на этой карусели бесконечно: Войцеховский собирает деньги > часть заносит в проверяющие органы > государство закрывает глаза > люди теряют деньги не имея ни какой защиты и так до бесконечности?
Если что, то я в инвестиционную невидимость вообще ни разу и не рядом. Против чтобы из моего кармана, как налогоплательщика оплачивали чей-то банкет, но как остановить этот беспредел если люди не будут требовать регулирования от государства, что по сути является его прямой обязанностью. У государства всего одна функция - делать жизнь людей лучше.
P.S. А чё за определение ``инвестиционная недвижимость``? Там так и написано: ``Инвестиционный фонд невидимости``?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 21:50
Richi написав: reus написав:
Государство имеет право наказать нарушителя/застройщика, но инвестор сам несет финансовые риски. Если он не в состоянии оценить риски, то это только его личная проблема. Смешно выглядит, если я предприниматель вложил деньги в бизнес и прогорел, а потом требую у государства вернуть потерянное. Ситуация с потерями инвесторов выглядит приблизительно так же.
У Воцеховского сколько проблемных объектов? Я не в теме, но что-то около 40. Они все появились не за один день и правоохранительные органы в лице государства об этом знали. Т.е. с их молчаливого согласия всё это продолжалось. Вы считаете, что можно крутиться на этой карусели бесконечно
: Войцеховский собирает деньги > часть заносит в проверяющие органы > государство закрывает глаза > люди теряют деньги не имея ни какой защиты и так до бесконечности?
Если что, то я в инвестиционную невидимость вообще ни разу и не рядом. Против чтобы из моего кармана, как налогоплательщика оплачивали чей-то банкет, но как остановить этот беспредел если люди не будут требовать регулирования от государства, что по сути является его прямой обязанностью. У государства всего одна функция - делать жизнь людей лучше.
P.S. А чё за бредовое определение ``инвестиционная недвижимость``? Там так и написано: ``Инвестиционный фонд невидимости``?
Коррупция присутствует в т. ч. и в строительной отрасли. К сожалению, пока такие реалии, но это не значит, что налогоплательщик из-за этого, должен оплачивать убытки "инвесторов"
А у государства другие функции, одна из которых не делать жизнь людей лучше, (это совковая пропаганда), а создавать условия, при которых человек сам себе мог делать жизнь лучше. А содержать государство должно пенсионеров и инвалидов, остальные сами должны зарабатывать, но и понятно, что должно финансировать армию и другие гос. институции.
В Украинских реалиях "инвестиционная недвижимость" это покупка у ТОВки обещания построить и продать "инвестору" недвижимость. До недавнего, такой бизнес процветал, сейчас будущее его весьма туманное.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:27
Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...
Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:36
somilitark написав:
Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...
Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...
Не може бути дорожче - у людей грошей немає.
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