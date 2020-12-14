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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10834108351083610837
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  somilitark написав:Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...


Це не супер допоможе, бо люди не здатні в масі оцінити якість проведення робіт. Шпалери гарні проклєєні - ніби норм. А через півроку весь підвал в воді, через рік грибок, через 5 років будинок в аварійному стані.

Тому заходи потрібні комплексні. Прям дуже комплексні та різнопланові.
І, загалом, нічого злого в купівлі на етапі котлована як такій нема. Просто це має бути саме купівля конкретної квартири з фіналізованого проєкту із конкретними характеристиками зареєстрована в БТІ. Не якісь там інвестиційні угоди невідомо із ким із неясними перспективами.
hesitat
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:46

  airmax78 написав:
  somilitark написав:Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...
Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...

Не може бути дорожче - у людей грошей немає.

Це ринок нерухомості...
Добре що ви не вчилися в економічному інституті, а я добре пам'ятаю заняття у пана Ущаповського по економічній теорії, коли він схопив у руки стілець і запитав, а яка може бути ціна і цінність у стула і як вона буде формуватись?
Всі сказали, що треба добавити до собівартості податки і прибуток і справа зроблена.
Професор сказав так, але є багато нюансів, коли холодно, то можна зігрітись тим стільчиком і дарма, що це буде дуже дорого, коли йде пожежа( у нашому випадку війна), то до стільчика точно не дійде справа на винос і його цінність нуль, коли заїде новий власник, то йому теж буде байдуже, що сам Моцарт сидів на ньому і він викине його у сміття як старий непотріб, обставини різними бувають і вони на ринку нерухомості ще себе толком не проявили.
Те що собівартість буде висока це проблєми забудовника, вторинка буде продаватись за скільки дадуть, а коли поїхало з країни 9 мільйонів, то питання взагалі постає інакше: кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:18

  somilitark написав:кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((

Так знайшовся один ЛОШОК в моїй особі :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:49

  vitaliian написав:Зображення

Трёшка за 8
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/treh ... Rm9Jf.html

Это точно новострой?
Паркет как то стрёмно выглядит, как в одной сталинке что мы с мамой смотрели в конце 90х, лет 45 без мытья и обслуживания(а то и 50+), и мебель какая то как в институте списали с кафедры, и телек м треснувшим кинескопом...Офис бывший?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:40

  hesitat написав:
  somilitark написав:Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...


Це не супер допоможе, бо люди не здатні в масі оцінити якість проведення робіт. Шпалери гарні проклєєні - ніби норм. А через півроку весь підвал в воді, через рік грибок, через 5 років будинок в аварійному стані.

Тому заходи потрібні комплексні. Прям дуже комплексні та різнопланові.
І, загалом, нічого злого в купівлі на етапі котлована як такій нема. Просто це має бути саме купівля конкретної квартири з фіналізованого проєкту із конкретними характеристиками зареєстрована в БТІ. Не якісь там інвестиційні угоди невідомо із ким із неясними перспективами.


Что в БТИ регистрировать?
Котлован?
Или воздух над котлованом?
И как это поможет, если застройщик не достроит?
rjkz
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  #<1 ... 10834108351083610837
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