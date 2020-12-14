Додано: Пон 20 бер, 2023 22:46

airmax78 написав: somilitark написав: Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...

Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...

Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще... Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...

Не може бути дорожче - у людей грошей немає. Не може бути дорожче - у людей грошей немає.

Це ринок нерухомості...Добре що ви не вчилися в економічному інституті, а я добре пам'ятаю заняття у пана Ущаповського по економічній теорії, коли він схопив у руки стілець і запитав, а яка може бути ціна і цінність у стула і як вона буде формуватись?Всі сказали, що треба добавити до собівартості податки і прибуток і справа зроблена.Професор сказав так, але є багато нюансів, коли холодно, то можна зігрітись тим стільчиком і дарма, що це буде дуже дорого, коли йде пожежа( у нашому випадку війна), то до стільчика точно не дійде справа на винос і його цінність нуль, коли заїде новий власник, то йому теж буде байдуже, що сам Моцарт сидів на ньому і він викине його у сміття як старий непотріб, обставини різними бувають і вони на ринку нерухомості ще себе толком не проявили.Те що собівартість буде висока це проблєми забудовника, вторинка буде продаватись за скільки дадуть, а коли поїхало з країни 9 мільйонів, то питання взагалі постає інакше: кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((