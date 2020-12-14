|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 бер, 2023 22:42
somilitark написав:
Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Це не супер допоможе, бо люди не здатні в масі оцінити якість проведення робіт. Шпалери гарні проклєєні - ніби норм. А через півроку весь підвал в воді, через рік грибок, через 5 років будинок в аварійному стані.
Тому заходи потрібні комплексні. Прям дуже комплексні та різнопланові.
І, загалом, нічого злого в купівлі на етапі котлована як такій нема. Просто це має бути саме купівля конкретної квартири з фіналізованого проєкту із конкретними характеристиками зареєстрована в БТІ. Не якісь там інвестиційні угоди невідомо із ким із неясними перспективами.
-
hesitat
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 03.03.23
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 бер, 2023 22:46
airmax78 написав: somilitark написав:
Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...
Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...
Не може бути дорожче - у людей грошей немає.
Це ринок нерухомості...
Добре що ви не вчилися в економічному інституті, а я добре пам'ятаю заняття у пана Ущаповського по економічній теорії, коли він схопив у руки стілець і запитав, а яка може бути ціна і цінність у стула і як вона буде формуватись?
Всі сказали, що треба добавити до собівартості податки і прибуток і справа зроблена.
Професор сказав так, але є багато нюансів, коли холодно, то можна зігрітись тим стільчиком і дарма, що це буде дуже дорого, коли йде пожежа( у нашому випадку війна), то до стільчика точно не дійде справа на винос і його цінність нуль, коли заїде новий власник, то йому теж буде байдуже, що сам Моцарт сидів на ньому і він викине його у сміття як старий непотріб, обставини різними бувають і вони на ринку нерухомості ще себе толком не проявили.
Те що собівартість буде висока це проблєми забудовника, вторинка буде продаватись за скільки дадуть, а коли поїхало з країни 9 мільйонів, то питання взагалі постає інакше: кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12596
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 3608 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Пон 20 бер, 2023 23:18
somilitark написав:
кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((
Так знайшовся один ЛОШОК в моїй особі
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4346
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 1414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 бер, 2023 23:49
Это точно новострой?
Паркет как то стрёмно выглядит, как в одной сталинке что мы с мамой смотрели в конце 90х, лет 45 без мытья и обслуживания(а то и 50+), и мебель какая то как в институте списали с кафедры, и телек м треснувшим кинескопом...Офис бывший?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3076
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:40
hesitat написав: somilitark написав:
Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Це не супер допоможе, бо люди не здатні в масі оцінити якість проведення робіт. Шпалери гарні проклєєні - ніби норм. А через півроку весь підвал в воді, через рік грибок, через 5 років будинок в аварійному стані.
Тому заходи потрібні комплексні. Прям дуже комплексні та різнопланові.
І, загалом, нічого злого в купівлі на етапі котлована як такій нема. Просто це має бути саме купівля конкретної квартири з фіналізованого проєкту із конкретними характеристиками зареєстрована в БТІ. Не якісь там інвестиційні угоди невідомо із ким із неясними перспективами.
Что в БТИ регистрировать?
Котлован?
Или воздух над котлованом?
И как это поможет, если застройщик не достроит?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14330
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7552 раз.
- Подякували: 4558 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 21 бер, 2023 10:06
somilitark написав: airmax78 написав: somilitark написав:
Ну тоді щоб не було проблем з первинкою треба внести в закони України всього один пункт, що забудовник може продавати тільки готове житло, а не опціони...
Сєпари навть далі пішли, без ремонта житлове не можна продавати...
Не буде ризиків не введення в експлуатацію, але буде дороще...
Не може бути дорожче - у людей грошей немає.
Це ринок нерухомості...
Добре що ви не вчилися в економічному інституті, а я добре пам'ятаю заняття у пана Ущаповського по економічній теорії, коли він схопив у руки стілець і запитав, а яка може бути ціна і цінність у стула і як вона буде формуватись?
Всі сказали, що треба добавити до собівартості податки і прибуток і справа зроблена.
Професор сказав так, але є багато нюансів, коли холодно, то можна зігрітись тим стільчиком і дарма, що це буде дуже дорого, коли йде пожежа( у нашому випадку війна), то до стільчика точно не дійде справа на винос і його цінність нуль, коли заїде новий власник, то йому теж буде байдуже, що сам Моцарт сидів на ньому і він викине його у сміття як старий непотріб, обставини різними бувають і вони на ринку нерухомості ще себе толком не проявили.
Те що собівартість буде висока це проблєми забудовника, вторинка буде продаватись за скільки дадуть, а коли поїхало з країни 9 мільйонів, то питання взагалі постає інакше: кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((
Шоком будуть нові тарифи на комуналку - от тоді стане весело.
А поки утримання нерухомості найдешеве в Европі, ніхто особливо не переймається.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11885
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1762 раз.
- Подякували: 2605 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 бер, 2023 10:51
Zebra написав:
Шоком будуть нові тарифи на комуналку - от тоді стане весело.
А поки утримання нерухомості найдешеве в Европі, ніхто особливо не переймається.
Десь я це вже чув. Разів так 100500.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42078
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 956 раз.
- Подякували: 5159 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 11:17
airmax78 написав: Zebra написав:
Шоком будуть нові тарифи на комуналку - от тоді стане весело.
А поки утримання нерухомості найдешеве в Европі, ніхто особливо не переймається.
Десь я це вже чув. Разів так 100500.
А цифру 130+ млрд грн, що стрімко зростає заборгованості за комуналку чули?
Якщо спишуть звичайно це піде на користь продаванам, але чи спишуть...
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11885
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1762 раз.
- Подякували: 2605 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 бер, 2023 11:57
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Шоком будуть нові тарифи на комуналку - от тоді стане весело.
А поки утримання нерухомості найдешеве в Европі, ніхто особливо не переймається.
Десь я це вже чув. Разів так 100500.
А цифру 130+ млрд грн, що стрімко зростає заборгованості за комуналку чули?
Якщо спишуть звичайно це піде на користь продаванам, але чи спишуть...
Поэтому надо поднять цену и резко, штоб платили лучше, вовремя и за старые долги рассчитались?
Зёбр, вы случайно не родственник великому космическому военачальнику Рашы генералу Гурулёву?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3076
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:16
барабашов написав:
Поэтому надо поднять цену и резко, штоб платили лучше, вовремя и за старые долги рассчитались?
Зёбр, вы случайно не родственник великому космическому военачальнику Рашы генералу Гурулёву?
Коммуналка это коммерция, а не благотворительность. В АТБ цены поднимают. С чего бы коммуналке быть замороженной?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11885
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1762 раз.
- Подякували: 2605 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1197
|5263258
|
|
|23607
|15938209
|
|
|3
|5373
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|