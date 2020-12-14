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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10835108361083710838
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:29

  Zebra написав:
  барабашов написав:Поэтому надо поднять цену и резко, штоб платили лучше, вовремя и за старые долги рассчитались?
Зёбр, вы случайно не родственник великому космическому военачальнику Рашы генералу Гурулёву?

Коммуналка это коммерция, а не благотворительность. В АТБ цены поднимают. С чего бы коммуналке быть замороженной?

Потому, что жрат нужно уже и сейчас, а комуналь-то такє.Я, кстати, за особняк плачу вовремя, а там около 4 кг зимой выходило. Хотя так и подмывает забить и на депо по 18% закинуть, пока вымоги не начали бы слать.
Пы. Сы. Морковка по 48 и обычная капуста по 30 грн в АТБ на которой написоно - импорт вызывает вопросы. Это у нас, что уже все на семечку с зерном переключились(то есть экспорт?) , что обычную морковку не выращивают или мелкие фермеры по убегали в Бундес и там на социале сидят?! 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:40

Bolt Херсонская область кормили всех или по крайней мере половину. Ну и убежало на халявный суп тоже много. Лишь бы не работать
vitaliian
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