Zebra написав:
Коммуналка это коммерция, а не благотворительность. В АТБ цены поднимают. С чего бы коммуналке быть замороженной?
Потому, что жрат нужно уже и сейчас, а комуналь-то такє.Я, кстати, за особняк плачу вовремя, а там около 4 кг зимой выходило. Хотя так и подмывает забить и на депо по 18% закинуть, пока вымоги не начали бы слать.
Пы. Сы. Морковка по 48 и обычная капуста по 30 грн в АТБ на которой написоно - импорт вызывает вопросы. Это у нас, что уже все на семечку с зерном переключились(то есть экспорт?) , что обычную морковку не выращивают или мелкие фермеры по убегали в Бундес и там на социале сидят?! 🤦♂️