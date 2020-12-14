Додано: Вів 21 бер, 2023 12:59

vitaliian написав: Bolt Херсонская область кормили всех или по крайней мере половину. Ну и убежало туда где халявный суп тоже много. Лишь бы не работать. Современные рабы - где кормят бесплатно, туда и бегут. Херсонская область кормили всех или по крайней мере половину. Ну и убежало туда где халявный суп тоже много. Лишь бы не работать. Современные рабы - где кормят бесплатно, туда и бегут.

Еще в 93-году, после поступления в полутех нас направили на практику под Николаев, там от Кульбакино через поле пол часа пешком было. Дык, кто помидоры собирал, а нас кинули на лук. Дык, уже тогда им занимались корейцы, причём каждый имел домик из силикатного кирпича, прямо напротив своего поля. Среди корейцев был один наш. Ну мы у него и спросили, почему каждый живёт около своего поля. Он грит, что местные только бухают и завидуют корейца, потому бывало, что или воровали урожай, а бывало, что уничтожали посевы. Также домики у них сначала были деревянный, их сожгли, после того построили из кирпича. (ну как домики - периметр из кирпича, накрыт шифром даже без пола) Да. В селе не было ни одной собаки, корейцы или по ловили или поскупали у местных...Кстати стало интересно, погуглил:корейцев пересилил в Украину ещё Сталин с Дальнего востока, по разным данным 30-50 тыс сейчас проживает в Украине. В основном занимаются СХ.