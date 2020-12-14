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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10836108371083810839>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:29

  Zebra написав:
  барабашов написав:Поэтому надо поднять цену и резко, штоб платили лучше, вовремя и за старые долги рассчитались?
Зёбр, вы случайно не родственник великому космическому военачальнику Рашы генералу Гурулёву?

Коммуналка это коммерция, а не благотворительность. В АТБ цены поднимают. С чего бы коммуналке быть замороженной?

Потому, что жрат нужно уже и сейчас, а комуналь-то такє.Я, кстати, за особняк плачу вовремя, а там около 4 кг зимой выходило. Хотя так и подмывает забить и на депо по 18% закинуть, пока вымоги не начали бы слать.
Пы. Сы. Морковка по 48 и обычная капуста по 30 грн в АТБ на которой написоно - импорт вызывает вопросы. Это у нас, что уже все на семечку с зерном переключились(то есть экспорт?) , что обычную морковку не выращивают или мелкие фермеры по убегали в Бундес и там на социале сидят?! 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:40

Bolt Херсонская область кормили всех или по крайней мере половину. Ну и убежало туда где халявный суп тоже много. Лишь бы не работать. Современные рабы - где кормят бесплатно, туда и бегут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:59

  vitaliian написав:Bolt Херсонская область кормили всех или по крайней мере половину. Ну и убежало туда где халявный суп тоже много. Лишь бы не работать. Современные рабы - где кормят бесплатно, туда и бегут.

Еще в 93-году, после поступления в полутех нас направили на практику под Николаев, там от Кульбакино через поле пол часа пешком было. Дык, кто помидоры собирал, а нас кинули на лук. Дык, уже тогда им занимались корейцы, причём каждый имел домик из силикатного кирпича, прямо напротив своего поля. Среди корейцев был один наш. Ну мы у него и спросили, почему каждый живёт около своего поля. Он грит, что местные только бухают и завидуют корейца, потому бывало, что или воровали урожай, а бывало, что уничтожали посевы. Также домики у них сначала были деревянный, их сожгли, после того построили из кирпича. (ну как домики - периметр из кирпича, накрыт шифром даже без пола) Да. В селе не было ни одной собаки, корейцы или по ловили или поскупали у местных...
Кстати стало интересно, погуглил:корейцев пересилил в Украину ещё Сталин с Дальнего востока, по разным данным 30-50 тыс сейчас проживает в Украине. В основном занимаются СХ.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:05

  somilitark написав:Те що собівартість буде висока це проблєми забудовника, вторинка буде продаватись за скільки дадуть, а коли поїхало з країни 9 мільйонів, то питання взагалі постає інакше: кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((


Шановний, ви напевно знаєте про мекку тіток - кідстаф. Так там все виключно дорожчає, а ви про кого треба. На Оболоні 1кiм. 42 метри продали за день за 48.5к, а рили дзвонили і говорили що продешевили, є покупці на 55к. Апетити зростають, але й ринок тонкий, пропозицій мало. І за поточних курсів долара потенціал дешевшого схоже вичерпаний.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:25

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Те що собівартість буде висока це проблєми забудовника, вторинка буде продаватись за скільки дадуть, а коли поїхало з країни 9 мільйонів, то питання взагалі постає інакше: кому вона потрібна та нерухомість взагалі за будь які грошіі?(((


Шановний, ви напевно знаєте про мекку тіток - кідстаф. Так там все виключно дорожчає, а ви про кого треба. На Оболоні 1кiм. 42 метри продали за день за 48.5к, а рили дзвонили і говорили що продешевили, є покупці на 55к. Апетити зростають, але й ринок тонкий, пропозицій мало. І за поточних курсів долара потенціал дешевшого схоже вичерпаний.

Рили зараз мені схожі на кидал з Гідропарка в буремних 90-хх, рили дуже чьотко мають свою пропаганду, як сєпари і вона спрацьовує на не товстошкірих людей, роблять з покупців дуже слухняних мавпенят які сідають в останній вагон перед рокетою вгору по цінам.
Залазять сильно в голову покупанам і там роблять вітер, давлячи на страхи покупанів.
Але це все не довго буде продовжуватись, ось ринок оренди для мене показовий, море пропозицій, ціни як в 99-му році, вибирай з чого хочеш, можна перечекати не дорого, поки протверезіють продавці квіточок.
А ось ринок продажів поки що не схожий на ринок оренди, пропозицій не багато і ціни космос, не чисельних покупців розводять рили своїми гачками наче діточок у садіку.
Поки так, але прозріння прийде і на ринок продажу нерухомості, може рушійною силою буде девал, але ринок оренди спустився на землю і без девалів...правда? Теж саме буде і з ринком продажів, просто треба почекати рік, максимум два....
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:31

somilitark
Сомик - провентилируйте, почём там аренда 1-2К которые ощущаются как 3К в Тетрисах, Чикаге, Джеке, что там ещё свежего построили при Порохе/Виве, да хоть в Кардинале, куда конкретно влез UA и вовремя?
И по правилу 200аренд максимум предложите рылам вам что то найти за магарыч с вас
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:45

  барабашов написав:somilitark
Сомик - провентилируйте, почём там аренда 1-2К которые ощущаются как 3К в Тетрисах, Чикаге, Джеке, что там ещё свежего построили при Порохе/Виве, да хоть в Кардинале, куда конкретно влез UA и вовремя?
И по правилу 200аренд максимум предложите рылам вам что то найти за магарыч с вас

Якщо чесно, то мене сегмент схованих настінних плінтусів зовсім не цікавить, там свої таргани і гроші людям падають в руки не через важку працю.
Тому нічого там дивитися не буду, а по середньому сегменту і економ мій прогноз ви знаєте)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:58

  Bolt написав:
  Zebra написав:
  барабашов написав:Поэтому надо поднять цену и резко, штоб платили лучше, вовремя и за старые долги рассчитались?
Зёбр, вы случайно не родственник великому космическому военачальнику Рашы генералу Гурулёву?

Коммуналка это коммерция, а не благотворительность. В АТБ цены поднимают. С чего бы коммуналке быть замороженной?

Потому, что жрат нужно уже и сейчас, а комуналь-то такє.

Водичка, газик, е/е тоже нужно здесь и сейчас. Банкет на данный момент оплачивают западные налогоплательщики, у которых это все в несколько раз, иногда даже десятков раз, дороже - они платят за свое, и за наше. Впереди грядит великое коммунальное подорожание. Внезапно проснется народ в новой реальности и оплатит весь тот коммунизм, который ему авансом делают сейчас.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:20

  vitaliian написав:Bolt Херсонская область кормили всех или по крайней мере половину. Ну и убежало туда где халявный суп тоже много. Лишь бы не работать. Современные рабы - где кормят бесплатно, туда и бегут.

Моя знакомая в Херсонской области, имела 3 магазина, 2 квартиры, 2 автомобиля, дача (дом в 2 этажа) большую теплицу … Выехала с 2-мя детьми и пожилой мамой и теперь убирает квартиры, сидит с чужим ребёнком и подрабатывает горничной в отеле.
При этом, неоднократно предлагал выслать денег – отказывается категорически. Знаю, что и другие общие знакомые пытались – без результата. Знаю, что есть какое-то НЗ, но видимо понимает, что впереди тяжёлые времена и не спешит раскрывать кубышку.
Откуда у вас такой снобизм по отношению к этим людям?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:39

  somilitark написав:А ось ринок продажів поки що не схожий на ринок оренди, пропозицій не багато і ціни космос, не чисельних покупців розводять рили своїми гачками наче діточок у садіку.
Поки так, але прозріння прийде і на ринок продажу нерухомості, може рушійною силою буде девал, але ринок оренди спустився на землю і без девалів...правда? Теж саме буде і з ринком продажів, просто треба почекати рік, максимум два....


Так уже прошел год от начала войны, сильно подешевело ?
По сравнению с прогнозами в начале войны почти не подешевело.
И опять надо подождать.)

А какая ситуация в том самом городе Б. , такая самая как и в столице ?

И еще! Тетки одним из видов топлива на РН считают пухлые кубышки скопленные на пособиях за границей . Как привезут - мало не покажется, а вы рассказываете про какие-то 90-е. :lol:
vladimir07
 
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