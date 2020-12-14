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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 14:43
vladimir07 написав:
И еще! Тетки одним из видов топлива на РН считают пухлые кубышки скопленные на пособиях за границей . Как привезут - мало не покажется, а вы рассказываете про какие-то 90-е.
Ви згодні з цим припущенням чи просто вирішили відкрити нам очі на те, про що думають "тетки"?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:51
kyk написав: vladimir07 написав:
И еще! Тетки одним из видов топлива на РН считают пухлые кубышки скопленные на пособиях за границей . Как привезут - мало не покажется, а вы рассказываете про какие-то 90-е.
Ви згодні з цим припущенням чи просто вирішили відкрити нам очі на те, про що думають "тетки"?
Прямых знаний не имею конечно, но вполне допускаю что кому-то удалось собрать пятерку евро, может больше чтобы доложить к уже ранее накопленным. Подобные разговоры на пустом месте не возникают, кому-то вполне удается хомячить с пособий.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:53
vladimir07 написав:
kyk написав: vladimir07 написав:
И еще! Тетки одним из видов топлива на РН считают пухлые кубышки скопленные на пособиях за границей . Как привезут - мало не покажется, а вы рассказываете про какие-то 90-е.
Ви згодні з цим припущенням чи просто вирішили відкрити нам очі на те, про що думають "тетки"?
Прямых знаний не имею конечно, но вполне допускаю что кому-то удалось собрать пятерку евро, может больше. Подобные разговоры на пустом месте не возникают.
Не имею, допускаю, пятерка евро, пухлые кубышки - дякую за аналітику, пишіть ще
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:03
kyk написав:
Не имею, допускаю, пятерка евро, пухлые кубышки - дякую за аналітику, пишіть ще
Здесь нет аналитики, не сочиняйте.
Вы готовы утверждать, что из миллионов выехавших никому не удается откладывать с пособий ?
Я не против дешевея, но его размеры пока не впечатляют.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:19
vladimir07 написав:
kyk написав:
Не имею, допускаю, пятерка евро, пухлые кубышки - дякую за аналітику, пишіть ще
Здесь нет аналитики, не сочиняйте.
Вы готовы утверждать, что из миллионов выехавших никому не удается откладывать с пособий ?
Я не против дешевея, но его размеры пока не впечатляют.
Знаючи скільки коштує життя закордоном і які приблизні розміри допомоги, я вважаю, що шанси відкласти з тих грошей "пухлую кубышку" наближаються до нуля.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:25
vladimir07 написав:
kyk написав:
Не имею, допускаю, пятерка евро, пухлые кубышки - дякую за аналітику, пишіть ще
Здесь нет аналитики, не сочиняйте.
Вы готовы утверждать, что из миллионов выехавших никому не удается откладывать с пособий ?
Я не против дешевея, но его размеры пока не впечатляют.
Возраст покупателя (~80%) недвижимости по разным источникам в интернетах приходится на 25-45 лет. На сегодня демографическая яма начинается с возраста 2013-1993 = 30 лет. То есть 75% потенциальных покупателей недвижимости (31-45 лет) все еще родились в жирные демографические годы.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:47
vladimir07 написав: somilitark написав:
А ось ринок продажів поки що не схожий на ринок оренди, пропозицій не багато і ціни космос, не чисельних покупців розводять рили своїми гачками наче діточок у садіку.
Поки так, але прозріння прийде і на ринок продажу нерухомості, може рушійною силою буде девал, але ринок оренди спустився на землю і без девалів...правда? Теж саме буде і з ринком продажів, просто треба почекати рік, максимум два....
Так уже прошел год от начала войны, сильно подешевело ?
По сравнению с прогнозами в начале войны почти не подешевело.
И опять надо подождать.)
А какая ситуация в том самом городе Б. , такая самая как и в столице ?
И еще! Тетки одним из видов топлива на РН считают пухлые кубышки скопленные на пособиях за границей . Как привезут - мало не покажется, а вы рассказываете про какие-то 90-е.
По традиції почну відповідь з кінця, є знайомі які виїхали, вони покищо там на соціалі, як правило вчать мову, дають там пару соток євро на дитину і 450 на сім'ю, що можна відкласти з цих грошей не розумію, напевне не більше ніж с з.п. в 20 000 у віськового в тилу.
По місту Б. повигрібали частини будинків і не великі будинки в місті і поруч ціною до 15000, однокімнатні і двокімнатні ціною в 10-12-15. Є пропозиції хрущиків трьошок за 18+ навіть ніхто не звертає увагу.
Кажуть люди, що до нового року зовсім не було пропозицій і правили за одиничку ціну 2013-го року, а саме 20 000. Але зараз спав попит, немає вже сильного бажання у воїнів забетонуватися, а може не вистачає і ресурсів.
Заліз на олх подивитися що зараз робиться, є варіанти і за 12 і за 15, не думаю що заманухі, вродє робочі варіанти, тобто трохи попит є, але...ви зверніть увагу по яким цінам іде двіжуха...до 15, максимум 16 кіло грошей і то вона вже рассосалася...
Стосовно столиці, багато страждальців виїхало, напевне не можуть фізично продавати квіточки, але навес нехілий, тільки вдумайтесь...9 лямів із 39 виїхало, скільки звільниться житла? На скільки умовних Вугледарів і Бахмутів вистачить???
Так що зціпити зуби і чекати, можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%. Покупців немає, дрогнуть продавці, дрогнуть...ми всі ще не зрозуміли толком що трапилось, а відбулася біда на ринку нерухомості без людей вмирає все і нерухомість нікому не потрбна((((
п.с. і не треба сарказма стовсовно вашої заначки, краще мати гроші ніж їх не мати і трохи потерпіти, тим паче ви не знаєте яка у нас буде економіка після війни, розбомбили і зруйнували дуже багато чого, плюс людей немає, хто буде де робити? Залишилось тільки 17 лямів пенсіонерів, усі активні або виїхали, або з ними трапилась біда на війні...Робіть правильні висновки...
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